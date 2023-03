Pochi giorni fa abbiamo visto Big G rilasciare l’ultimo aggiornamento della Google Fotocamera su tutti gli smartphone Pixel supportati, il software proprietario dedicato alla gestione della fotocamera dello smartphone è probabilmente uno dei più apprezzati nel panorama mobile.

Con la versione 8.8 sono state introdotte alcune novità per gli smartphone di Google della precedente generazione, Pixel 6 e Pixel 6 Pro infatti hanno ricevuto grazie all’update miglioramenti per la funzionalità Night Sight.

Questa però non è l’unica novità introdotta dall’ultima versione dell’app, che va a modificare leggermente l’interfaccia relativa allo zoom su Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Google Fotocamera modifica la barra dello zoom su Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Come detto in apertura dunque, la versione 8.8 della Google Fotocamera non ha introdotto solo migliorie per i dispositivi della precedente generazione, ma anche gli attuali flagship di Google ricevono qualche piccolo cambiamento.

Nello specifico sono stati apportati cambiamenti all’aspetto della barra dello zoom, nelle immagini poco sotto potete notare le differenze grafiche tra Pixel 6 (nella prima immagine) e gli smartphone Pixel 7 rispettivamente con le versioni 8.7 e 8.8 della Google Fotocamera.

Come potete notare dalle immagini in galleria, l’aspetto grafico della barra dello zoom viene leggermente rivisitato, diventando un po’ più dettagliato rispetto a quanto fosse in precedenza. Non si tratta di un cambiamento che va ad influire sull’utilizzo della funzionalità, ma potrebbe risultare più comodo per alcuni utenti.

L’aggiornamento della Google Fotocamera alla versione 8.8 è in fase di rilascio per tutti gli smartphone compatibili, qualora non aveste ancora ricevuto l’aggiornamento e voleste controllare manualmente, vi lasciamo qui sotto il badge per il Play Store.

