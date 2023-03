Un finesettimana di aggiornamenti per quanto riguarda alcuni smartphone Android: abbiamo Samsung che aggiorna Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy A53 con le ultime patch di sicurezza, OnePlus 11 che riceve miglioramenti per la fotocamera e la coppia Redmi K30 Pro e Redmi K30S Ultra (commercializzati da noi come POCO F2 Pro e Xiaomi Mi 10T Pro) che accoglie la MIUI 14. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy A53

Partiamo dagli smartphone del produttore sud-coreano, che accolgono in queste ore le patch di sicurezza di marzo 2023. I tre smartphone seguono le serie Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy S20 e accolgono le ultime correzioni in diversi Paesi: Galaxy Z Flip4 si aggiorna con il firmware F721BXXS2CWB5 a partire da Argentina, Australia, Brasile, Singapore, Tunisia, Turchia e altri Paesi sparsi tra America Latina, Africa e Asia; Galaxy Z Fold4 sta ricevendo il firmware F936BXXS2CWB5 in Australia e in alcuni Paesi dell’America Latina, mentre Galaxy A53 sta accogliendo la versione A536BXXS5CWB6 in Europa e la A536USQS4CWC2 negli Stati Uniti.

Come abbiamo visto, le patch di sicurezza di marzo 2023 vanno a correggere diverse vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico e piuttosto importanti. Per il resto gli aggiornamenti non sembrano includere particolari novità, a parte i soliti generici miglioramenti di stabilità.

Novità aggiornamento OnePlus 11

OnePlus 11 è stato presentato sul mercato globale poco più di un mese fa ma sta già ricevendo il suo secondo aggiornamento software. Dopo le patch di sicurezza di gennaio condite da qualche altro miglioramento, arriva un nuovo update con le patch di sicurezza di febbraio 2023 e altre novità: si tratta della versione CPH2449_11.A.08, che porta miglioramenti nella stabilità generale del sistema, miglioramenti nella stabilità e nella compatibilità delle connessioni Bluetooth, perfezionamenti nella stabilità delle connessioni di rete per una migliore esperienza utente, miglioramenti per il teleobiettivo e la messa a fuoco e per la chiarezza degli scatti con zoom.

A giudicare dal changelog si tratta dunque solo di qualche “ritocco”: niente nuove funzioni per il momento. L’aggiornamento è già in distribuzione anche in Italia, quindi dovreste riuscire a trovarlo via OTA fin da subito.

Novità aggiornamenti Redmi K30 Pro e Redmi K30S Ultra

Chiudiamo con Redmi K30 Pro e Redmi K30S Ultra, che stanno iniziando ad accogliere in Cina l’aggiornamento alla MIUI 14 e ad Android 13. Per il primo è in distribuzione la versione 14.0.5.0.SJDCNXM, per il secondo la 14.0.3.0.SJKCNXM. I due smartphone sono commercializzati a livello globale come rispettivamente POCO F2 Pro e Xiaomi Mi 10T Pro, dunque ci aspettiamo novità a breve anche per questi due: del resto, il dispositivo POCO sembra aver già iniziato ad accogliere l’ultima versione della MIUI, anche se basata su Android 12.

Le novità in distribuzione sono quelle che stiamo scoprendo in queste settimane: la MIUI 14 porta con sé un sistema più snello ed efficiente, con meno app preinstallate, maggiori possibilità di personalizzazione per diversi componenti del sistema, nuovo look per icone e schermata home, ricerca più avanzata all’interno delle impostazioni e non solo.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A53, OnePlus 11, Xiaomi Mi 10T Pro e Redmi K30 Pro

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy A53 potete recarvi nelle impostazioni di sistema: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare su OnePlus 11 dovete invece seguire “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per ora la nuova MIUI sembra non essere ancora arrivata sui corrispondenti modelli globali, ma se possedete un Redmi K30 Pro o un Redmi K30S Ultra potete controllare l’arrivo di un update andando in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

