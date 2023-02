Giornata ricca di aggiornamenti quella di oggi, soprattutto per i possessori di dispositivi Samsung. In queste ore sono in distribuzione update per Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A72 e per gli smartwatch delle serie Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch5. Nel frattempo si aggiornano anche OnePlus 11, che riceve il suo primo update, Redmi Note 10 Pro e POCO X3 GT: andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE 5G

Partiamo da Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy S20 FE 5G, che in queste ore si stanno già aggiornando con la One UI 5.1 che abbiamo iniziato a conoscere solo qualche giorno fa con la serie Galaxy S23. Ovviamente non si tratta di uno stravolgimento del sistema operativo, che resta ad Android 13 (Android 14 è disponibile solo nella prima Developer Preview), ma abbiamo diverse novità interessanti.

Tra i cambiamenti principali abbiamo quelli relativi alla Galleria e all’app Fotocamera, con una ricerca migliorata, perfezionamenti nella rimasterizzazione delle immagini, la possibilità di creare album di famiglia e non solo; abbiamo poi passi avanti per il widget Smart Suggestions, possibilità di scegliere dove salvare gli screenshot e le registrazioni dello schermo, nuovo widget batteria (che mostra l’autonomia del telefono e degli altri dispositivi connessi), miglioramenti generali al sistema e tanto altro.

Per Galaxy S21 FE è in distribuzione il firmware G990B2XXU1EWAJ, mentre per Galaxy S20 FE è in rollout il firmware G990B2XXU1EWAJ: entrambi sono disponibili in diversi Paesi europei, Italia compresa. Per il secondo dovrebbe trattarsi dell’ultimo aggiornamento importante: lo smartphone è infatti uscito sul mercato con Android 10 e ha già ricevuto tre major release del robottino.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A72

Aggiornamento meno corposo ma comunque importante per Samsung Galaxy A72, che sta ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2023. La distribuzione parte dall’India con il firmware A725FXXS5CWB2, che va a risolvere alcune vulnerabilità scovate di recente, alcune delle quali di livello critico (qui trovate tutti i dettagli).

Anche Galaxy A72 riceverà la One UI 5.1, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana. Lo smartphone dovrebbe inoltre arrivare ad Android 14 con la One UI 6.0, ma avremo tempo per parlarne dopo l’estate.

Novità aggiornamento OnePlus 11

Cambiamo produttore perché OnePlus 11 sta ricevendo il suo primo aggiornamento via OTA. Lo smartphone della casa cinese è stato presentato per il mercato globale solo una settimana fa, ma abbiamo già avuto modo di provarlo a fondo con la nostra recensione.

L’aggiornamento porta sul dispositivo la versione CPH2447_11_A.07 a partire dall’India e integra le patch di sicurezza di gennaio 2023. Le novità incluse nel changelog sono le seguenti:

miglioramenti per la stabilità del sistema

miglioramenti per la regolazione automatica della luminosità del display in ambienti scuri

risolto un problema a causa del quale il pannello dei Quick Settings non poteva essere trascinato giù

integrazione delle patch di gennaio 2023

miglioramenti nella stabilità del Wi-Fi

miglioramenti per la connettività Bluetooth e il collegamento di cuffie cablate

risolto un problema per il quale le foto non potevano essere condivise su WhatsApp quando aperto come finestra flottante

Novità aggiornamenti MIUI 14 per Redmi Note 10 Pro e POCO X3 GT

Xiaomi prosegue con la distribuzione della MIUI 14 basata su Android 13 e aggiorna Redmi Note 10 Pro e POCO X3 GT. Il primo sta ricevendo la versione V14.0.1.0.TKFEUXM a partire dai tester Pilot, per cui ci vorrà ancora qualche giorno prima di vederla disponibile per tutti: i passaggi prevedono la versione Stable Beta prima del canale Stabile finale. Per lo smartphone POCO è invece in distribuzione la versione V14.0.1.0.TKPMIXM.

Per entrambi le novità sono parecchie e comprendono l’alleggerimento generale del sistema, con la riduzione dello spazio richiesto sia dalla memoria di archiviazione sia dalla RAM, il motore Photon per una migliore gestione delle risorse, passi avanti per quanto riguarda privacy e sicurezza, miglioramenti legati all’Intelligenza Artificiale, miglioramenti per l’interconnessione tra i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi e molto altro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5

Chiudiamo con gli aggiornamenti in arrivo per le serie Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5. Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic in versione Bluetooth stanno ricevendo anche in Italia un aggiornamento che comprende le novità anticipate qualche settimana fa, che includono la funzione Controller fotocamera (per controllare lo zoom della fotocamera dello smartphone collegato, ma solo con i modelli più recenti dotati di almeno One UI 5.1), la nuova opzione “Diagnostica dispositivo connesso” per l’app Samsung Members e qualche miglioramento generale in stabilità e affidabilità.

L’update, versione R8*0XXU1GWB1, dovrebbe andare a correggere i problemi spuntati in questi giorni con la gesture che va ad accendere lo schermo al sollevamento dell’orologio. Anche Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro si aggiornano e vanno a risolvere lo stesso problema con la versione AWB1.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A72, OnePlus 11, Redmi Note 10 Pro, POCO X3 GT, Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non avere ancora raggiunto il vostro smartphone o smartwatch, ma fare un tentativo non vi costa nulla. Per aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE 5G o Galaxy A72 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per verificare l’arrivo via OTA di nuovi update su OnePlus 11 potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Sugli smartphone Redmi e POCO il percorso è simile: basta andare in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. Per aggiornare Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic, Watch5 e Watch5 Pro dovete invece aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone connesso, passare dalle impostazioni dell’orologio e quindi da “Aggiornamento software” e “Scarica e Installa“.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra