Nonostante manchino ancora tanti mesi al lancio di Samsung Galaxy S25 Ultra, il prossimo attesissimo smartphone di punta del colosso coreano continua ad essere al centro di indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche principali.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal leaker ISAQUES81, che su X ha condiviso dei dettagli relativi al comparto fotografico di uno dei prototipi dello smartphone.

Le ultime voci sulla fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra

Stando a quanto viene riportato dal leaker, il prototipo in questione può contare su un comparto fotografico non solo funzionante ma anche in fase di test e pare che il colosso coreano abbia in programma di apportare novità “audaci” per riuscire ad alzare l’asticella per quanto riguarda la qualità degli scatti e l’esperienza di utilizzo.

A dire del leaker, il prototipo di Samsung Galaxy S25 Ultra rinuncia ad una fotocamera sulla parte posteriore e presenta soltanto tre sensori: oltre a quello principale, infatti, vi sono quello ultra grandangolare e un sensore periscopico mentre manca quello con zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda il sensore principale, non vi sarebbero novità rispetto a quello della generazione precedente in termini di dimensioni o risoluzione ma dovrebbe essere in grado di garantire notevoli miglioramenti nel quantitativo di luce catturata.

In questo prototipo il sensore ultra grandangolare sembra avere le medesime caratteristiche di quello usato su Samsung Galaxy S24 Ultra, sebbene delle novità potrebbero essere introdotte in future versioni.

Infine, la fotocamera periscopica dovrebbe poter contare su un ampio sensore e su uno zoom variabile e con due lunghezze focali fisse, la prima compresa tra 4x e 5x e la seconda tra 6x e 7x (pertanto non dovrebbe avere la stessa tecnologia di zoom variabile continuo come ad esempio Sony Xperia 1 V). Il leaker precisa che le lunghezze focali ideali sono ancora in fase di test.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.