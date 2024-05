Manca meno di un giorno all’edizione 2024 del Google I/O, l’appuntamento annuale attesissimo da sviluppatori e appassionati in quanto vetrina privilegiata sulle maggiori novità — software e hardware — in arrivo da Mountain View, ma il leak di oggi è di quelli gustosissimi: una ricca galleria di foto dal vivo che ritrae gli inediti Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL.

Foto e caratteristiche tecniche della serie Google Pixel 9

Quest’anno, Google ha deciso di stravolgere il copione, ufficializzando in anticipo il suo nuovo medio di gamma Google Pixel 8a, protagonista annunciato della conferenza per gli sviluppatori. Di sicuro, Big G non mancherà di dedicare il dovuto spazio al nuovo arrivato e difficilmente si farà sfuggire l’occasione di offrire qualche ghiotta anticipazioni sui nuovi modelli di punta Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL.

Ad ogni modo, il colosso di Mountain View è stato battuto sul tempo dal team di Rozetked, che in data odierna ha condiviso una serie di foto dal vivo dei tre smartphone. La ricca galleria di immagini non si limita a ritrarre la serie Google Pixel 9 — ad attirare la curiosità è soprattutto e giustamente il più grande modello Pixel 9 Pro, nome in codice “Komodo” —, ma include anche alcune schermate dell’app AIDA64 in esecuzione, mostrando così alcune specifiche dei dispositivi, e delle foto comparative con concorrenti e predecessori.

Nella fattispecie, il Google Pixel 9 Pro XL fotografato dispone di 16 GB di RAM e — purtroppo — 128 GB di memoria interna, oltre ad un ampio schermo da 6,73 pollici. Pixel 9 Pro (Caiman) offre lo stesso taglio di memoria e un display da 6,34 pollici, mentre Pixel 9 (“Tokay”) si ferma a 12 GB di RAM e 6,24 pollici di diagonale dello schermo: le dimensioni sono identiche a quelle del modello Pro, tuttavia le cornici sono meno ottimizzate. Gli schermi di tutti i modelli sono AMOLED e garantiscono una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Quanto al comparto fotografico, Google Pixel 9 dispone di una doppia fotocamera posteriore con obiettivi ad ingrandimento 0,5x e 1x; Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL aggiungono una terza fotocamera con zoom 5x. Tutte le fotocamere utilizzano sensori da 50 MP.

Detto che tutti i modelli arriveranno sul mercato col nuovo chipset proprietario Google Tensor G4, a proposito di differenze tecniche, il modello Pixel 9 è l’unico sprovvisto di UWB (Ultra Wideband). A livello estetico, invece, le foto mettono in evidenza una diversa finitura del pannello posteriore: lucido su Pixel 9 e opaco su Pixel 9 Pro; la camera bar, che si appresta a cambiare forma, ha una finitura opaca su tutti i modelli.

Infine, sono interessanti anche le foto comparative, che mostrano Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro fianco a fianco coi predecessori Pixel 8 e Pixel 7 e col rivale Apple iPhone 15 Pro.

Previous Next Fullscreen