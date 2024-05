Negli ultimi anni i launcher Android hanno perso gran parte della loro popolarità, ciò in quanto i vari produttori di smartphone hanno lavorato duramente per migliorare le rispettive interfacce e aumentare le possibilità di personalizzazione offerte agli utenti.

Sono ancora tanti, ad ogni modo, gli utenti che preferiscono ricorrere ai launcher alternativi e tra quelli più amati troviamo senza dubbio Nova Launcher, protagonista nelle scorse ore di un importante aggiornamento.

Nova Launcher si aggiorna alla versione 8

In particolare, l’aggiornamento a cui facciamo riferimento riguarda il Google Play Store, ove è disponibile la versione 8.0 del launcher, il cui lancio su Discord risale ad un paio di anni fa (mentre la versione beta può essere scaricata dallo store ufficiale di Android da quattro mesi).

Sono tante le novità introdotte con la versione 8.0 di Nova Launcher, così com’è stato reso noto dal team di sviluppatori su X e una delle principali è rappresentata dal supporto nella homescreen dei colori di sistema, con la possibilità a partire da Android 12 di usare gli icon pack con i colori dinamici.

Con questa versione migliora anche il sistema di ricerca integrato, che consente agli utenti di effettuare ricerche su tutti i contenuti presenti nel device, con suggerimenti forniti sia da Google che da DuckDuckGo.

Con Nova Launcher 8.0 arriva anche Cards, una nuova funzione che dovrebbe aiutare gli utenti a visualizzare le informazioni di cui hanno bisogno nel momento in cui effettivamente gli servono (in questa prima versione sono supportati i controlli multimediali, il meteo e le mappe).

Ed ancora, tra le novità vi sono la possibilità per gli utenti di collegare Nova Launcher ai loro servizi favoriti (come ad esempio Discord, Spotify o OneDrive), la pagina delle Impostazioni ridisegnata e le gesture per lo scorrimento verso destra o sinistra.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova versione di Nova Launcher non dovete fare altro che sfruttare il seguente badge che vi porterà sulla pagina dedicata sul Google Play Store: