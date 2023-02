Presentati in Cina lo scorso 27 ottobre, gli smartphone della famiglia Redmi Note 12 si apprestano a sbarcare molto presto anche in Italia.

A suggerirlo è un’infografica proveniente dalla divisione italiana di Xiaomi, trapelata in rete grazie ad un noto leaker, che mostra i quattro modelli che comporranno la gamma: a tre dei modelli già noti, verrà affiancato l’inedito Redmi Note 12 4G.

La gamma Redmi Note 12 “globale” svelata da un’infografica

Negli ultimi anni Redmi, marchio del panorama Xiaomi, ci ha abituati a lanciare sul mercato (almeno su quello di casa) un numero sempre crescente di smartphone a comporre la propria famiglia “Note”.

La più recente gamma Redmi Note 12, conta in Cina i tre modelli “base” (più la variante Explorer Edition) presentati lo scorso 27 ottobre, il modello Pro Speed Edition presentato durante le festività natalizie e presto potrebbe arricchirsi con un ulteriore innesto, il chiacchierato Redmi Note 12 Turbo.

Spostandoci dalle nostre parti, la nuova gamma di smartphone non è ancora stata presentata ma, grazie ad un’infografica proveniente dalla divisione italiana di Xiaomi e condivisa su Twitter dal noto leaker SnoopyTech, veniamo a conoscenza dei modelli che il colosso cinese importerà anche qui in Italia.

In tutto, la gamma Redmi Note 12 “global” sarà composta da quattro modelli: ai Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G si affiancherà l’inedito Redmi Note 12, unico smartphone del lotto privo del supporto alle reti 5G.

I tre modelli già noti corrispondono in toto alle controparti cinesi, al netto dei nomi che vengono arricchiti dalla presenza del 5G, proprio per il fatto che la gamma cinese non preveda modelli “solo” 4G.

Sebbene le specifiche risultino aderenti (compresa la fotocamera da 200 MP con OIS del modello di punta), è interessante scoprire che gli smartphone potrebbero arrivare, ognuno, in un’unica configurazione di memorie ma in varie colorazioni (diverse da quelle proposte in Cina), come testimoniato anche dallo slogan #Vividicolori:

Redmi Note 12 5G arriverà in configurazione 4+128 GB e nelle tre colorazioni Ice Blue, Onyx Gray e Forest Green.

arriverà in configurazione e nelle tre colorazioni Ice Blue, Onyx Gray e Forest Green. Redmi Note 12 Pro 5G arriverà in configurazione 6+128 GB e nelle tre colorazioni Midnight Black, Polar White e Sky Blue.

arriverà in configurazione e nelle tre colorazioni Midnight Black, Polar White e Sky Blue. Redmi Note 12 Pro+ 5G arriverà in configurazione 8+256 GB e nelle tre colorazioni Polar White, Midnight Black e Sky Blue.

Ai tre modelli già noti, si aggiunge l’inedito modello 4G

Come anticipato, l’arrivo della gamma Redmi Note 12 su scala globale (e anche in Italia) coinciderà con il debutto dell’inedita versione 4G dello smartphone.

Guardando alla scheda tecnica pare scontato che questo smartphone si configuri come il naturale successore del Redmi Note 11 dello scorso anno con il quale, sebbene non vi sia la certezza, dovrebbe condividere il SoC Snapdragon 680 di Qualcomm (è una piattaforma 4G realizzata a 6 nm, quindi rispecchia quanto riportato nell’infografica) e molte delle specifiche tecniche.

In generale, a parte una leggera differenza nel design del comparto fotografico e nelle dimensioni generali, Redmi Note 12 offrirà bene o male le stesse specifiche del modello “base” con supporto alle reti 5G.

Si parte da un ampio display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz (anche se meno pregiato rispetto a quello dei fratelli Pro), interrotto da un foro circolare che ospita una fotocamera selfie da 13 megapixel. Il comparto fotografico offre un sensore principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Rimangono invariati anche altri aspetti come la batteria (5000 mAh) e la tecnologia di ricarica rapida (cablata a 33 W), la certificazione IP53 e la presenza di Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ed NFC.

Ultimo aspetto importante che apprendiamo dall’infografica e che coinvolge tutti e quattro i membri della gamma Redmi Note 12 è la voce riguardante il software: gli smartphone arriveranno con a bordo la MIUI 14; c’è da sperare che questa sia basata nativamente su Android 13 e non su Android 12 come, ahinoi, temiamo.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa che offrirà il Redmi Note 12 (4G); stando alle informazioni trapelate, lo smartphone ricorderà molto da vicino il predecessore.

Dimensioni: 165,66 x 75,96 x 7,85 mm

x x Peso: 183,5 grammi

Display: AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1200 nit

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 610

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD (slot separato)

(UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD (slot separato) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 2 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 13 MP

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , NFC , GPS , USB Type-C

(802.11 ac), , , , Metodi di sblocco: Lettore delle impronte digitali (montato lateralmente), riconoscimento del volto con AI

(montato lateralmente), riconoscimento del volto con AI Certificazione: IP53

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 12

Quando arriveranno in Italia i Redmi Note 12?

Nonostante tutte queste informazioni dall’aria ufficiale, il leaker SnoopyTech non si è sbilanciato circa la possibile data di lancio globale (e quindi anche in Italia) della nuova gamma di smartphone di fascia media targati Redmi.

Guardando alle generazioni precedenti non è facile farsi un’idea di quando ciò potrebbe accadere: infatti, la gamma Note 11 è stata presentata in Italia il 26 gennaio 2022, la Note 10 il 4 marzo 2021.

La gamma Redmi Note 12 arriverà comunque a brevissimo, al massimo in poche settimane ne sapremo sicuramente di più.

Potrebbero interessarti anche: Redmi può caricare completamente uno smartphone in soli 5 minuti e Recensione Redmi Note 11, non giudicatelo solo dalla copertina!