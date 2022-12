Come anticipato nei giorni scorsi, è stato presentato ufficialmente il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Si tratta di una nuova versione speciale del Redmi Note 12 Pro, smartphone di riferimento della fascia media della gamma Redmi e parte della famiglia Redmi Note 12 presentata, per ora solo in Cina, lo scorso mese di ottobre.

Il nuovo smartphone di Redmi può contare su specifiche tecniche molto interessanti e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare anche in Europa ma con un brand differente. Lo smartphone, infatti, potrebbe essere la base di partenza di un nuovo dispositivo POCO. Vediamo i dettagli completi:

Redmi Note 12 Pro Speed Edition: la scheda tecnica completa

Le informazioni emerse online nei giorni scorsi sono state confermate dai fatti. La scheda tecnica del nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition ruota intorno alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 778G, garanzia di ottime prestazioni nella fascia media, che va a sostituire il MediaTek Dimensity 1080 proposto dal Redmi Note 12 Pro. Il SoC è supportato da varie combinazioni di RAM (6/8/12 GB) e storage (128/256 GB) oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W, con caricabatterie incluso in confezione.

Il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition può contare anche su di un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Si tratta di specifiche analoghe a quanto già visto sui Redmi Note 12 Pro. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel che viene supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro.

La camera anteriore, racchiusa nel foro presente sul display, è da 16 Megapixel. Lato software, lo smartphone può contare su Android 13 con MIUI 14. Da segnalare, tra le specifiche, anche la certificazione IP53, il supporto NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Sul mercato cinese, il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition è atteso al debutto in tre colorazioni (Green, Black e Blue) con un prezzo di partenza che, al cambio attuale, è pari a poco più di 220 euro (1699 Yuan). Si tratta di un listino in linea con quello di lancio del Redmi Note 12 Pro con SoC MediaTek Dimensity 1080.

In arrivo anche in Europa come POCO X5 Pro?

Il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche sul mercato globale, uscendo dalla Cina con un nome commerciale differente. Al momento, sulla questione, non ci sono ancora conferme ufficiali ma le ultime indiscrezioni confermano quest’eventualità. Il nuovo smartphone di Redmi potrebbe arrivare sul mercato globale e, probabilmente, anche in Europa con il nome di POCO X5 Pro.

Si tratterebbe, se confermata, di una scelta che andrebbe a incrementare notevolmente il livello della gamma POCO. Il brand, infatti, ha portato sul mercato europeo il POCO X4 Pro con Snapdragon 695. Il passaggio ad uno smartphone con Snapdragon 778G dovrebbe, quindi, garantire un notevole upgrade in termini di performance, a tutto vantaggio della diffusione dello smartphone che, in Italia, potrebbe essere venduto con un prezzo di listino compreso tra 250 euro e 300 euro, diventando subito uno dei riferimenti della fascia bassa del mercato.

Nuove conferme in merito all’arrivo sul mercato globale del Redmi Note 12 Pro Speed Edition come nuovo smartphone del brand POCO potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Il lancio potrebbe concretizzarsi nel corso del primo trimestre del 2023. Sulla questione, oltre che sull’arrivo sul mercato globale dei Redmi Note 12, dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

Leggi anche: Recensione Redmi Note 11, non giudicatelo solo dalla copertina!