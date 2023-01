Torniamo a occuparci di Redmi Note 12 Turbo, smartphone di fascia media che il produttore cinese si appresta a lanciare sul mercato, protagonista nelle scorse ore di nuove indiscrezioni.

A dare il proprio contributo al flusso di anticipazioni che si susseguono in Rete è stato Debayan Roy, che su Twitter ha pubblicato un elenco con quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Redmi (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

La presunta scheda tecnica di Redmi Note 12 Turbo

Le caratteristiche riportate da Debayan Roy vanno a confermare quelle già emerse nei giorni scorsi e comprendono un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 e un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

Per quanto riguarda il comparto imaging, Redmi Note 12 Turbo dovrebbe poter contare su un sensore primario da 50 megapixel, supportato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un terzo sensore senza grosse pretese.

Sempre a suo dire, tra le altre caratteristiche dello smartphone di fascia media di Redmi vi dovrebbero essere un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

Stando a precedenti indiscrezioni, Redmi Note 12 Turbo dovrebbe poter vantare anche fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione.

Secondo Debayan Roy, Redmi avrebbe in programma di fare esordire il suo nuovo smartphone sul mercato in Cina, per farlo poi arrivare anche in altri Paesi in un secondo momento.

Resta da capire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare tale smartphone, trattandosi di uno degli aspetti dai quali dipenderà un suo eventuale successo (anche tenuto conto di quanto è divenuta competitiva la fascia media). Rimaniamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore.

