A un anno esatto dalla presentazione degli smartphone della precedente generazione, e dopo una lunga serie di indiscrezioni e anticipazioni ufficiali, il produttore cinese Xiaomi ha presentato i tre smartphone che compongono, almeno in questa prima fase, la nuova famiglia Redmi Note 12, serie a marchio Redmi che domina la fascia media all’interno del catalogo di Xiaomi.

A differenza dello scorso anno, tutti e tre i modelli possono contare sia su schermi OLED che sul supporto alle reti 5G. Il modello più performante dei tre, che può contare su un sensore fotografico principale da ben 200 MP, inoltre, arriva anche in due edizioni speciali, una delle quali offre la ricarica ultra-rapida a 210 W, portando il totale degli smartphone presentati a cinque. Scopriamo, nel dettaglio, tutti i segreti di questi nuovi smartphone.

Redmi Note 12 Pro+: 200 megapixel e ricarica estrema, fino a 210 W

Il Redmi Note 12 Pro+ è indubbiamente il modello di punta della nuova famiglia Redmi Note 12, l’unico del lotto a potere contare sul sensore fotografico ISOCELL HPX di Samsung da 200 megapixel, recentemente presentato dal colosso sudcoreano, stabilizzato otticamente.

Completano il comparto fotografico posteriore, triplo e inserito all’interno di una placca rettangolare in tinta con la scocca (il design ricorda quello del cugino Redmi K50i), un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Anteriormente, in un foro circolare e centrato, è collocata una fotocamera grandangolare da 16 megapixel.

Dal punto di vista costruttivo, Redmi Note 12 Pro+ gode della certificazione IP53 che indica la resistenza ad acqua e polvere, è realizzato con un frame in alluminio e presenta vetro al posteriore e all’anteriore: questo porta l’asticella del peso poco sopra al muro dei 200 grammi.

La parte frontale è dominata da un ampio display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) con refresh rate a 120 Hz, luminosità da 900 nit, supporto all’HDR10+ e copertura al 100% della gamma di colore DCI-P3. Sotto al display è presente un lettore ottico delle impronte digitali.

Cuore pulsante del Redmi Note 12 Pro+ è il nuovo Dimensity 1080 di MediaTek, evoluzione del precedente Dimensity 920: si tratta di una soluzione prodotta con processo produttivo a 6 nm che può contare su una CPU octa-core con due core di potenza (Cortex-A78 @ 2,6 GHz) e sei core di efficienza (Cortex-A55 @ 2 GHz) e sulla GPU Mali-G68 (quad-core). Ad affiancare il SoC, troviamo 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Lo smartphone risulta molto completo dal punto di vista della connettività: troviamo, infatti, il supporto alle reti 5G, il supporto al Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, una porta a infrarossi, l’NFC, il GPS e una porta USB Type-C. Non mancano poi l’audio stereo (doppio altoparlante), il jack audio da 3,5 mm e una buona dotazione dal punto di vista della sensoristica (tra cui rientra il sensore di prossimità).

Per quanto concerne il software, Redmi fa il compitino e lancia lo smartphone con a bordo la MIUI 13 basata su Android 12. Infine, lato batteria, troviamo un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W: lo smartphone si ricarica completamente (da zero) in 19 minuti.

Del Redmi Note 12 Pro+ arrivano anche due edizioni speciali, disponibili entrambe solo in versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione:

Explorer Edition

Edizione del Redmi Note 12 Pro+ caratterizzata da alcuni dettagli in oro e, soprattutto, dal supporto alla ricarica ultra-rapida a 210 W , che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0% al 100% in appena 9 minuti; si passa dallo 0% al 66% in soli 5 minuti.

Edizione del caratterizzata da alcuni dettagli in oro e, soprattutto, dal supporto alla ricarica ultra-rapida a , che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0% al 100% in appena 9 minuti; si passa dallo 0% al 66% in soli 5 minuti. Trend Edition

Realizzata in collaborazione con l’artista cinese Wang Yibo; lo smartphone è caratterizzato da una doppia colorazione nera e verde fluo e la scritta “RACING” che attraversa in lungo tutta la scocca posteriore.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi Note 12 Pro+.

Dimensioni: 162,9 x 76 x 9 mm

x x Peso: 208,4 grammi o 207,5 grammi (della Explorer Edition)

o (della Explorer Edition) Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore), (frame laterale) Display: OLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità a 900 nit Supporto all’ HDR10+ Contrasto di 5.000.000:1 Gamma di colore: DCI-P3 al 100%

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 2.2), non espandibile

(UFS 2.2), non espandibile Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale da 200 MP (f/1.7) con pixel da 0,56 µm, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/1.9) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino al 4K a 30 fps

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

/4G/3G/2G, (dual stand-by su rete 5G) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS , IR , NFC , USB-C

(802.11 ax), (AD2P, LE), , , , Lettore delle impronte digitali: si , sotto al display (ottico)

, sotto al display (ottico) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensore di luminosità , sensore di prossimità

, , , , Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W (Pro+ e Trend Edition) unità da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 210 W (Explorer Edition)

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Redmi Note 12 Pro: rinuncia ai 200 megapixel ma forse è il più equilibrato

Il nuovo Redmi Note 12 Pro è praticamente identico al suo fratello maggiore dal punto di vista estetico e dimensionale, e con esso quale condivide gran parte della scheda tecnica.

Restano, infatti, invariati il display, il SoC, il comparto audio, il comparto connettività, tre dei quattro sensori fotografici, la capacità della batteria e il software. Tutto il resto, viene rivisto al ribasso ma ciò non deve essere per forza visto come un problema: questo potrebbe contribuire a renderlo più equilibrato.

Al MediaTek Dimensity 1080, stavolta, Redmi affianca 6, 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, sempre non espandibile: nella configurazione di base, quindi, lo smartphone sarà decisamente più economico della sua variante con il “+”.

Il comparto fotografico perde il sensore principale da 200 megapixel in luogo di un sensore più convenzionale da 50 megapixel, comunque stabilizzato otticamente.

Rispetto al fratello maggiore, infine, perde la ricarica ultra-rapida. La batteria, che rimane da 5000 mAh, si ricarica comunque molto velocemente grazie al supporto alla ricarica rapida a 67 W, meno estrema ma comunque abbastanza performante: il Redmi Note 12 Pro si ricarica dallo 0% al 50% in 15 minuti e arriva, poi, al 100% in 46 minuti.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi Note 12 Pro.

Dimensioni: 162,9 x 76 x 7,9 mm

x x Peso: 187 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità a 900 nit Supporto all’ HDR10+ Contrasto di 5. 000.000:1 Gamma di colore: DCI-P3 al 100%

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 , 8 o 12 GB

, o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 2.2), non espandibile

o (UFS 2.2), non espandibile Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.9) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/1.9) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

/4G/3G/2G, (dual stand-by su rete 5G) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS , IR , NFC , USB-C

(802.11 ax), (AD2P, LE), , , , Lettore delle impronte digitali: si , sotto al display (ottico)

, sotto al display (ottico) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensore di luminosità , sensore di prossimità

, , , , Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W

con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Redmi Note 12 5G: finalmente sia OLED (a 120 Hz) che 5G anche sul modello base

Arriviamo al modello più economico tra quelli appena presentati, che mantiene l’estetica generale dei fratelli maggiori ma cambia radicalmente nella sostanza.

A differenza dello scorso anno in cui il produttore cinese ha presentato Redmi Note 11 4G con display AMOLED e Redmi Note 11 5G con display LCD, quest’anno Redmi ha preso il meglio dai due modelli, lanciando sul mercato il nuovo Redmi Note 12 5G, dotato sia di un display AMOLED che del supporto alle reti 5G, grazie al SoC Snapdragon 4 Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 4, 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibili.

Pur affidandosi ad un pannello diverso, al pari dei fratelli, Redmi Note 12 5G conta su un display AMOLED da 6,67 pollici (prodotto da Samsung) con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) e refresh rate a 120 Hz che domina la parte anteriore, interrotto unicamente da un minuscolo foro centrato che ospita una fotocamera da 8 megapixel. I 120 Hz sul modello base, rappresentano un concreto passo in avanti rispetto ai predecessori.

Per mantenere invariato il design rispetto a quello dei modelli Pro e Pro+, nonostante in questo caso lo smartphone possa contare solo su due sensori fotografici (principale da 48 megapixel e profondità di campo da 2 megapixel), Xiaomi ha collocato il flash LED al posto del terzo sensore.

Completano il pacchetto un buon comparto connettività (reti 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, porta a infrarossi, manca l’NFC), la presenza del jack audio da 3,5 mm e di una porta USB-C, un lettore delle impronte digitali posto lateralmente, la certificazione IP53 e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (via cavo) a 33 W. Anche in questo caso, il software è la MIUI 13 basata su Android 12.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi Note 12 5G.

Dimensioni: 165,9 x 76,2 x 8 mm

x x Peso: 188 grammi

Display: AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1200 nit

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 , 6 o 8 GB

, o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 2.2), non espandibile

o (UFS 2.2), non espandibile Fotocamera posteriore: doppia con doppio flash LED Sensore principale da 48 MP con PDAF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: mono , jack audio da 3,5 mm

, jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

/4G/3G/2G, (dual stand-by su rete 5G) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1 (AD2P, LE), GPS , IR , USB-C

(802.11 ac), (AD2P, LE), , , Lettore delle impronte digitali: si , laterale (sul tasto di accensione-spegnimento)

, laterale (sul tasto di accensione-spegnimento) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensore di luminosità , sensore di prossimità

, , , , Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W

con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Prezzi e disponibilità dei nuovi smartphone Redmi Note 12

Tutti gli smartphone della serie Redmi Note 12, appena presentata da Xiaomi, sono già pre-ordinabili in Cina e saranno ufficialmente in vendita a partire dalle 17:00 (ore cinesi) del prossimo 3 novembre 2022. Il produttore cinese propone sul proprio store ufficiale i dispositivi ai seguenti prezzi, in base alla configurazione di memoria:

Redmi Note 12 5G (disponibile in nero, bianco e blu) In configurazione 4+128 GB al prezzo di 1199 yuan (circa 166 euro al cambio attuale) In configurazione 6+128 GB al prezzo di 1299 yuan (circa 179 euro) In configurazione 8+128 GB al prezzo di 1499 yuan (circa 207 euro) In configurazione 8+256 GB al prezzo di 1699 yuan (circa 235 euro)

(disponibile in nero, bianco e blu) Redmi Note 12 Pro (disponibile in nero, bianco, blu e rosa) In configurazione 6+128 GB al prezzo di 1699 yuan (circa 235 euro al cambio attuale) In configurazione 8+128 GB al prezzo di 1799 yuan (circa 248 euro) In configurazione 8+256 GB al prezzo di 1999 yuan (circa 276 euro) In configurazione 12+256 GB al prezzo di 2199 yuan (circa 304 euro)

(disponibile in nero, bianco, blu e rosa) Redmi Note 12 Pro+ (disponibile in nero, bianco e blu) In configurazione 8+256 GB al prezzo di 2199 yuan (circa 304 euro al cambio attuale) In configurazione 12+256 GB al prezzo di 2399 yuan (circa 331 euro) “Explorer Edition” (configurazione 8+256 GB) al prezzo di 2399 yuan (circa 331 euro) “Trend Edition” (configurazione 8+256 GB) al prezzo di 2599 yuan (circa 359 euro)

(disponibile in nero, bianco e blu)

Sebbene Xiaomi abbia, allo stato attuale, presentato questi smartphone unicamente per il mercato cinese, è molto probabile che, al pari delle generazioni precedenti, possa decidere di lanciare su altri mercati anche gli smartphone della nuova serie Redmi Note 12 (magari non tutti i modelli). Nelle prossime settimane, dovrebbero arrivare novità al riguardo.

