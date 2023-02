I nuovi tablet della serie Xiaomi Pad 6 potrebbero debuttare fra un paio di settimane al Mobile World Congress 2023 e, a rafforzare questa ipotesi, trapelano nuovi scatti che ritraggono il tablet dal vivo.

Dalle immagini è possibile notare come il design del tablet sia decisamente ispirato a quello di altri dispositivi del produttore cinese Xiaomi, ovvero gli smartphone top di gamma del 2022 della serie Xiaomi 12.

Xiaomi Pad 6 avrà un design simile allo Xiaomi 12

Il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso sul social network cinese Weibo un paio di immagini reali (che vi mostriamo tramite CNMO.com, in cinese) dello Xiaomi Pad 6, prossimo tablet del produttore cinese Xiaomi che potrebbe debuttare già nelle prossime settimane.

Le immagini ci mostrano la parte posteriore tablet in colorazione argento (comunemente usata nei notebook), evidenziando la possibile scelta di un materiale metallico per la scocca e la presenza di un comparto fotografico preso in prestito, almeno in termini di design, da quello degli Xiaomi 12, gli smartphone top di gamma 2022 dell’azienda cinese.

All’interno del modulo, caratterizzato da una placca suddivisa in scomparti e contenente tre oblò (uno più grande e due più piccoli) che dovrebbero contenere, a questo punto, un comparto fotografico triplo, una vera rarità nel segmento dei tablet.

Tutto ciò che sappiamo finora sul prossimo tablet di Xiaomi

Al netto di queste nuove immagini che sembrano avvicinare il tablet al momento del debutto, le informazioni trapelate finora sul suo conto e sul conto del fratello Xiaomi Pad 6 Pro sono piuttosto altalenanti: le ultime indiscrezioni risalgono a un paio di settimane fa, sempre firmate da Digital Chat Station, e hanno rivelato nuovi dettagli oltre a confermarne altri, già emersi in precedenza.

Sembra che con Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, il produttore cinese voglia lanciare il guanto di sfida agli iPad di Apple, presentando due tablet Android di fascia alta che possano offrire all’utente specifiche tecniche di assoluto rilievo.

Entrambi, dovrebbero offrire un display LCD con diagonale tra gli 11 e i 12 pollici, risoluzione 2880 x 1800 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 o 144 Hz e supporto ad HDR10+ e Dolby Vision; questi aspetti, uniti all’audio stereo pompato da quattro speaker, dovrebbe configurare i tablet come veri e propri centri portatili per l’intrattenimento.

Per quanto concerne la potenza bruta, sembra che Xiaomi abbia scelto di affidarsi a due collaudati SoC di Qualcomm, dotando il modello base dello Snapdragon 870 e il modello Pro dello Snapdragon 8+ Gen 1 e affiancando le piattaforme con buone dotazioni in termini di memorie (che dovrebbero arrivare fino a 12 GB per la RAM e 512 GB per lo spazio di archiviazione).

Inoltre, Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro dovrebbero offrire una batteria da 10000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 67 W (il modello Pro potrebbe addirittura spingersi fino ai 120 W), dovrebbero arrivare anche in variante con supporto alle reti 5G e supportare il pennino. Chiuderà il pacchetto, probabilmente, la MIUI 14 for Pad, una particolare variante della MIUI 14, basata su Android 13.

Presunte specifiche tecniche gli Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro

Mettendo insieme tutte le informazioni trapelate finora sul suo conto, abbiamo provato a ricostruire la possibile scheda tecnica dei prossimi Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro.

Display: LCD con diagonale tra 11” e 12″ Risoluzione 2880 x 1800 pixel Frequenza di aggiornamento a 120 o 144 Hz Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

con diagonale tra e SoC: Qualcomm Snapdragon 870 (modello base) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (modello Pro)

Memoria RAM: fino a 12 GB

Fotocamera posteriore: tripla

Audio: stereo (quattro speaker)

(quattro speaker) Spazio di archiviazione: fino a 512 GB

Reti mobili: 5G (solo su varianti con connessione dati)

(solo su varianti con connessione dati) Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , NFC , USB-C

, , , Lettore delle impronte digitali: si

Batteria: 10000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata 67 W (modello base) 120 W (modello Pro)

con supporto alla ricarica rapida cablata Sistema operativo: MIUI 14 for Pad basata su Android 13

Come anticipato in apertura, lo Xiaomi Pad 6 potrebbe fare il suo debutto già al MWC 2023 in compagnia del fratello Xiaomi Pad 6 Pro e di un altro tablet economico (forse a marchio Redmi).

La fiera catalana sarà inoltre l’occasione per conoscere a livello globale i nuovi smartphone top gamma 2023 della serie Xiaomi 13 e lo smartwatch Xiaomi Watch S2, dispositivi già presentati in Cina (al netto dello Xiaomi 13 Lite, ancora inedito) e che arriveranno presto anche in Italia.

