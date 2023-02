Si avvicina la fine di febbraio e con essa il Mobile World Congress 2023, evento durante il quale l’azienda cinese ha deciso di presentare le varianti globali della sua serie Xiaomi 13, che comprende Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e (un po’ a sorpresa) Xiaomi 13 Lite. Oltre agli smartphone, sarà contestualmente presentata anche la versione di Xiaomi Watch S2 dedicata ai mercati internazionali.

Nuove immagini stampa per la serie Xiaomi 13 global

L’azienda ha dunque ufficialmente confermato l’intenzione di sfruttare il palcoscenico del MWC 2023 per presentare le varianti globali degli ultimi Xiaomi 13, il 26 febbraio prossimo venturo; dei dispositivi, al netto di qualche piccolo cambiamento, conosciamo già tutte le caratteristiche considerando che sono stati presentati a dicembre in patria.

Ora però, grazie al noto leaker SnoopyTech, scopriamo che a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dovrebbe unirsi anche Xiaomi 13 Lite, che altro non sarebbe se non un rebrand di Xiaomi CIVI 2. Il leaker ha condiviso su Twitter alcune immagini stampa trapelate ma, seguendo il link nel post qui sotto, potrete visualizzarne oltre 50, che ritraggono i dispositivi in questione da ogni angolazione.

Xiaomi 13 Global Series ⤵️

Tons of press rendershttps://t.co/yLSwiX8FUH pic.twitter.com/eYdlt7O9QK — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 10, 2023

Come detto dunque, se dei primi due smartphone dovremmo sapere quasi tutto, per quanto riguarda Xiaomi 13 Lite ci possiamo rifare alla scheda tecnica del gemello cinese, Xiaomi CIVI 2:

Display da 6,55 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) di memoria oppure 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB (UFS 2.2) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 20 MP 115° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale AF da 32 MP con fotocamera principale f/2.0, fotocamera secondaria ultra grandangolare da 32 MP 100°, flash Quad LED con temperatura multicolore

Sensore di impronte digitali in-display, sensore a infrarossi

USB Type-C, altoparlanti doppi, Dolby Atmos

Dimensioni: 159,2×72,7×7,23; Peso: 171,8 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

In arrivo anche la versione globale di Xiaomi Watch S2

Come detto in apertura, oltre agli smartphone appena citati, in occasione del MWC 2023 sarà presentata anche la variante globale di Xiaomi Watch S2; anche in questo caso, complice la presentazione in Cina nel mese di dicembre, dovremmo già conoscere tutto dello smartwatch in questione (al netto, come sempre, di qualche possibile piccolo cambiamento).

Lo smartwatch in questione dovrebbe essere disponibile in versione da 42 mm e da 46 mm, dotato di un sensore di frequenza cardiaca, sensore per la rilevazione del livello di ossigeno nel sangue, accelerometro, giroscopio, sensore di pressione dell’aria, sensore di luce ambientale, sensore di temperatura, sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore geomagnetico e un sensore capacitivo per il rilevamento dell’usura.

Oltre a ciò Xiaomi Watch S2 dovrebbe vantare il monitoraggio del sonno e del fitness e includere più di 100 modalità sportive, inoltre dovrebbe essere munito di un altoparlante e di un microfono per le chiamate Bluetooth. Lo smartwatch vanta inoltre la resistenza all’acqua fino a 50 metri e sarebbe alimentato da una batteria da 500 mAh per la variante da 46 mm e da 305 mAh per la variante da 42 mm; in entrambi i casi dovrebbe poter assicurare un’autonomia di 12 giorni. Scopriremo a breve se dovremo rinunciare a qualche caratteristica nella versione dedicata ai mercati internazionali.

