Un nuovo tablet Xiaomi potrebbe presto fare il suo debutto. Stando agli ultimi rumor, potrebbe essere addirittura svelato già al Mobile Word Congress 2023.

Il produttore cinese ha in programma di sfruttare la più importante fiera nel settore della telefonia mobile per presentare a livello globale gli smartphone della gamma Xiaomi 13 e lo smartwatch Xiaomi Watch S2, dispositivi già presentati in Cina lo scorso 12 dicembre.

Le novità di Xiaomi al MWC 2023

Come già noto, a MWC 2023 il colosso cinese Xiaomi presenterà al mondo i propri smartphone di punta per la prima parte del 2023, ovvero Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e l’inedito Xiaomi 13 Lite.

Dei primi due smartphone, già disponibili in Cina da quasi due mesi, sappiamo tutto (a parte il listino prezzi ufficiale per l’Italia); del piccolino di famiglia, invece, abbiamo informazioni per via dei rumor circolati negli ultimi mesi, grazie ai quali abbiamo un’idea del design e dei possibili prezzi, nonché informazioni circa la sua natura da rebrand di uno smartphone già esistente del produttore cinese.

Al netto degli smartphone, è in arrivo la versione internazionale dello smartwatch Xiaomi Watch S2, anch’esso ufficiale dallo scorso dicembre, ma, stando ad un’immagine stampa condivisa attraverso un laconico post su Twitter dal noto leaker SnoopyTech, potrebbe anche esserci spazio per un “One more thing”.

Un tablet Xiaomi economico dietro l’angolo?

Il prodotto non previsto per l’evento di lancio del produttore cinese potrebbe essere un tablet Android a marchio Xiaomi o, più probabilmente, a marchio Redmi.

In precedenza vi abbiamo parlato dell’immagine stampa (dall’aria piuttosto ufficiale) condivisa dal leaker SnoopyTech (presente nella copertina dell’articolo): questa raffigura uno Xiaomi 13 Pro posto davanti ad un tablet caratterizzato da cornici piuttosto spesse attorno al display, elemento che ci spinge a pensare che non si tratti dello Xiaomi Pad 6 ma che possa, invece, essere l’inedito Redmi Pad 2 (successore del Redmi Pad) o, al massimo, una versione Lite di un tablet della gamma Xiaomi Pad.

Il leaker non ha condiviso altre immagini o ulteriori informazioni, rinunciando persino a speculare sul possibile nome di questo dispositivo. Mancano ormai poco più di due settimane all’inizio del Mobile World Congress 2023 e immaginiamo che su questo nuovo tablet Xiaomi, qualora il suo arrivo fosse reale, sbucheranno presto nuove indiscrezioni.

Potrebbero interessarti anche: I migliori tablet Android: ecco la classifica di questo mese e Recensione Xiaomi Pad 5: a questo prezzo è difficile resistergli