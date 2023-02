Torniamo a occuparci di Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, nuovi tablet Android che il colosso cinese si prepara a lanciare sul mercato e che arriveranno anche in Europa.

Nelle scorse ore è stato il popolare leaker Digital Chat Station a fornirci delle anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi tablet di Xiaomi.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro

Entrambi i modelli dovrebbero vantare un display da 11 pollici (non è chiaro se LCD o AMOLED) con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel, refresh rate elevato (120 Hz o 144 Hz) e supporto Dolby Vision e HDR10+ mentre il processore potrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 870 per la versione “base” e un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per la variante “Pro”.

Passando al comparto memoria, i due tablet di Xiaomi dovrebbero poter fare affidamento su tanta RAM (fino a 12 GB) e memoria di archiviazione (fino a 512 GB).

Al momento non vi sono anticipazioni per quanto riguarda le fotocamere mentre la batteria dovrebbe essere in grado di supportare la ricarica rapida a 67 W.

Pare, inoltre, che il produttore abbia in programma di lanciare anche una versione dei tablet dotata di supporto alla connettività 5G, oltre che degli speciali accessori per esaltare le loro potenzialità (come una tastiera fisica e un pennino).

Allo stato attuale il colosso cinese non ha fornito indicazioni sul periodo di lancio dei suoi due nuovi tablet Android ma è probabile che l’attesa sia destinata a prolungarsi sino al secondo trimestre del 2023.

Resta da capire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, trattandosi di uno degli aspetti più importanti ai fini di un loro eventuale successo sul mercato, soprattutto se si tiene conto di quanto complicato sia il mercato dei tablet (letteralmente dominato da Apple iPad).

Potrebbe interessarti anche: i migliori tablet Android del mese