Il mondo dei tablet Android è tornato ad offrire alternative interessanti in varie fasce di prezzo — di recente vi abbiamo proposto la nostra recensione di OPPO Pad Air — e da qualche mese a questa parte circolano delle indiscrezioni sulla futura serie Xiaomi Pad 6, che dovrebbe approdare sul mercato nei prossimi mesi.

Xiaomi Pad 6: probabile periodo di lancio della serie

L’ultimo lancio di un tablet targato Xiaomi risale al 2021, pertanto i tempi sono indubbiamente maturi perché la serie Pad 5 ceda il posto ad una nuova generazione di prodotti. Diversi mesi fa si era parlato delle probabili specifiche tecniche della serie Xiaomi Pad 6, che potrebbe mettere insieme un display ad alto refresh rate — si era parlato di 144 Hz — una ricarica molto rapida (spinta fino a 120 W sul modello Pro) e altro ancora; per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

In tempi più recenti, precisamente qualche settimana fa, avevamo affrontato lo stesso argomento di oggi: il periodo di lancio della serie. Con il 2023 agli inizi, è ovvio che per conoscere Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro dovremo aspettare i primi mesi, anzi l’attesa potrebbe essere un po’ più lunga del previsto: a detta del noto leaker Mukul Sharma, il lancio ufficiale dovrebbe avvenire nel Q2 2023. Dando maggiore credibilità a una precedente indiscrezione, anche questa fonte parla del probabile lancio di un tablet a marchio Redmi, tuttavia in questo caso non sono presenti altre informazioni.

Tornando al pezzo forte, i nomi in codice di Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro dovrebbero essere rispettivamente Pipa e Liuqin, con il primo equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 870 e il secondo verosimilmente dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1. I due tablet dovrebbero offrire dei display da 11-12″±, senza fori e con cornici sottili, con una doppia fotocamera posizionata sul retro in alto a sinistra. Per la batteria, Xiaomi avrebbe optato per soluzioni dual-cell.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla dotazione tecnica dei due modelli — Pad 6 Pro potrebbe avere uno schermo OLED con risoluzione 2.880 x 1.880 pixel e refresh rate a 120 Hz, quad speaker, NFC, una tastiera opzionale e supporto al pennino —, va segnalato che entrambi dovrebbero arrivare in Europa, dove sarebbero già in fase di test.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Xiaomi Pad 5