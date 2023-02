Il produttore cinese OnePlus ha appena ufficializzato il nuovo OnePlus 11 5G nella sua versione globale, pronta a fare faville, tenendo fede al motto “The shape of power” anche qui in Italia.

Questo smartphone Android top gamma ha tutte le carte in regola per stupire e differisce in minima parte rispetto al modello annunciato in Cina lo scorso 4 gennaio: tra le sue armi, rientrano il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un gran bel display AMOLED con refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz, un buon comparto fotografico e una tecnologia di ricarica ultra-rapida a 100 W, il tutto ad un prezzo di lancio inferiore ai 900 euro. Scopriamo tutti i suoi segreti.

OnePlus 11 5G esce dai confini cinesi

In questo 2023, OnePlus ha scelto di ritornare alle origini, sbarazzandosi della dicitura Pro ad accompagnare il proprio smartphone che riprende la semplice nomenclatura numerata, caratteristica sin dal lancio del primo e glorioso OnePlus One, pur mantenendo la scelta di lanciare un solo smartphone varata lo scorso anno, che ha interrotto il dualismo creato nel 2019 con il lancio della serie OnePlus 7 e proseguito fino alla serie OnePlus 9 del 2021.

Il OnePlus 11 5G era già stato lanciato sul mercato cinese all’inizio del mese di gennaio ma ora è pronto per conquistare gli appassionati di tutto il mondo, dato che il produttore cinese lo ha lanciato ufficialmente su scala globale (anche in Italia) tramite l’evento Cloud 11 di oggi pomeriggio che si è appena concluso.

Il DNA di OnePlus 11 5G è da vero top gamma

In fin dei conti, conoscevamo già ogni dettaglio di OnePlus 11 5G, visto e considerato che lo smartphone che arriva dalle nostre parti ripropone praticamente tutto ciò che viene offerto dalla sua controparte cinese.

Del tutto invariato è il design, caratterizzato dall’alternanza di vetro e alluminio, con il comparto fotografico posteriore triplo, realizzato in collocazione con Hasselblad (presente il logo distintivo) e giunto alla terza generazione, collocato all’interno di un grosso oblò circolare che sul lato sinistro, si fonde armoniosamente con il frame laterale. Il flash LED e i tre sensori (tutti di Sony), grandangolare da 50 megapixel stabilizzato otticamente, telephoto da 32 megapixel per lo zoom ottico 2x e ultra-grandangolare da 48 megapixel, sono poi posti sui quattro vertici di un quadrato posto internamente all’oblò circolare (che risulta nero su entrambe le varianti cromatiche dello smartphone). OnePlus ha inoltre posto l’accento sulla tecnologia TurboRAW HDR che prende i “pezzi migliori” da vari scatti per risultati davvero sorprendenti, almeno dal sensore principale. Niente sensori inutili e tanta tecnologia, dunque, per un comparto fotografico che fa un deciso step in avanti, pur restando un gradino sotto rispetto ai top cameraphone, almeno sulla carta.

All’anteriore, poi, OnePlus 11 5G ospita un ampio display AMOLED LTPO 3.0 curvo ai bordi da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+, frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz, luminosità di picco a 1300 nit e protezione garantita dal vetro Gorilla Glass Victus di Corning. All’interno di un foro circolare, collocato nell’angolo in alto a sinistra del display, troviamo la fotocamera anteriore da 16 megapixel; peccato che questa sia a fuoco fisso.

Ad arricchire l’esperienza premium fornita dal design e dal display, troviamo il nuovo motorino aptico “Bionic“, capace di fornire un feedback della vibrazione senza eguali nel panorama Android. Completa l’esperienza multimediale l’audio stereo, garantito dalla presenza di doppio speaker, arricchito dal supporto allo standard Dolby Atmos che si aggiunge al supporto al Dolby Vision. Segnaliamo, inoltre, la presenza del comodo e iconico Alert Slider.

Per quanto concerne le performance, OnePlus 11 5G può contare sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un vero mostro di potenza ed efficienza che caratterizzerà la maggior parte degli smartphone premium di questo 2023. Ad affiancare il SoC, troviamo 8 o 16 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione non espandibili.

Durante l’evento di lancio, OnePlus ha sottolineato le potenzialità del nuovo SoC che è abilitato per il Ray Tracing, una tecnologia “finora possibile solo sui PC da gaming”, ha introdotto la tecnologia 16 GB RAM-Vita, basata sull’intelligenza artificiale e pensata per portare il multi-tasking ad un livello successivo grazie alla gestione automatizzata dei processi in background (comprime quelli non necessari, dando priorità a ciò che l’utente sta effettivamente facendo), e ha raccontato le performance della nuova camera di raffreddamento, ottimizzata per tenere a bada gli eventuali bollori del potentissimo SoC.

Lo smartphone risulta completissimo anche dal punto di vista della connettività, con supporto alle reti 5G, al Wi-Fi 7 (uno dei primi smartphone al mondo ad essere abilitato a questo standard a prova di futuro), al Bluetooth 5.3, al GPS Dual Band (L1 + L5), ai tag NFC. Per quanto concerne la batteria, troviamo una capacità complessiva di 5000 mAh e l’unità può essere ricaricato, tramite la porta USB Type-C (solo dati e ricarica, niente uscita video), sfruttando la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC a 100W (e non, come si temeva, a 80 W, tecnologia destinata alle unità per il mercato statunitense): questa tecnologia è capace di ricaricare lo smartphone da 0% a 50% in appena 10 minuti e da 0% a 100% in 25 minuti (stando a quanto dichiarato dall’azienda).

A differenza della controparte destinata al mercato cinese, e al pari degli altri smartphone OnePlus venduti dalle nostre parti, OnePlus 11 5G arriva con a bordo la OxygenOS 13 basata su Android 13. Farà piacere, poi, che secondo le più recenti politiche sugli aggiornamenti software del brand (sul podio dei più virtuosi nel panorama Android), lo smartphone riceverà ben quattro aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ultima nota, il contenuto della confezione di vendita: oltre allo smartphone (con pellicola protettiva pre-applicata, saranno inclusi una cover, il caricabatterie 100W SUPERVOOC, il cavo dati da USB-A a USB-C, la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM, i tipici adesivi del brand, una lettera di benvenuto e la manualistica rapida.

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

x x Peso: 205 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore) e (frame laterale) Display: AMOLED LTPO 3.0 da 6,7” QHD+ (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) curvo ai bordi Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 800 nit Luminosità di picco: 1300 nit (HDR) HDR 10+ , Dolby Vision Protezione: Gorilla Glass Victus

da (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 e modem Snapdragon X70

(4 nm) con CPU octa-core e GPU e modem Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1) o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED, co-ingegnerizzata con Hasselblad Sensore principale (Sony IMX890) da 50 MP (f/1.8) con PDAF, OIS e EIS Sensore tele (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.0) con PDAF e zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX581) da 48 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 115° Registrazione video: 8K a 24 fps o 4K a 30 o 60 fps

con flash LED, co-ingegnerizzata con Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX471) da 16 MP (f/2.45) a FF con EIS

(f/2.45) a FF con EIS Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM), (SA + NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 , GPS dual band (L1+L5), NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ax/be), , (L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , luce ambientale

, , , , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13

Galleria immagini del prodotto

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzi e promo lancio di OnePlus 11 5G

Il “nuovo” OnePlus 11 5G è già disponibile al pre-ordine, anche in Italia, sul sito ufficiale di OnePlus e le vendite ufficiali inizieranno il prossimo 18 febbraio. Lo smartphone arriva nelle due già note colorazioni Eternal Green e Titan Black e in due configurazioni di memoria che faranno variare il prezzo d’acquisto:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 849,00 euro

al prezzo di Configurazione 16+256 GB al prezzo di 919,00 euro

Pre-ordina lo smartphone OnePlus 11 5G sul sito ufficiale di OnePlus

Oltre allo smartphone, vi segnaliamo che sono state ufficializzate su scala globale anche le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro 2, proposte al prezzo di listino di 179,00 euro.

Acquista le cuffie OnePlus Buds Pro 2 sul sito ufficiale di OnePlus

Per celebrare il lancio di OnePlus 11 5G, il produttore cinese ha previsto alcune interessanti promozioni dedicate:

Pre-ordina lo smartphone, ricevi un regalo

Effettuando il preordine di OnePlus 11 5G è possibile ricevere gratuitamente un altoparlante OnePlus X Bang & Olufsen collaboration A1 speaker, ovvero un Beosound A1 di seconda generazione personalizzato per OnePlus (valore commerciale di 299 euro), direttamente da Bang & Olufsen (vale solo per i preordini dello smartphone in configurazione 16+256 GB); alternativamente, è possibile ricevere un paio di OnePlus Buds Pro 2. La campagna è attiva dal 7 al 17 febbraio 2023. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata con Termini & Condizioni della promozione. Per quanto concerne gli speaker Bang & Olufsen, il produttore cinese sottolinea che vige la politica del “chi prima arriva meglio alloggia“, vista la ristretta disponibilità.

Permuta del vecchio smartphone

Effettuando la permuta del vecchio smartphone, è possibile ottenere uno sconto istantaneo di 100 euro .

Effettuando la permuta del vecchio smartphone, è possibile ottenere uno . Premuta di un vecchio OnePlus

Effettuando la permuta di un OnePlus 8 e precedenti, il potenziale cliente può ricevere fino a 250 euro di credito istantaneo. Effettuando la premuta di un OnePlus 9 e più recenti, verrà emesso un credito dopo avere ricevuto il dispositivo in permuta.

Inoltre, acquistando OnePlus 11 5G sul sito ufficiale del produttore, i potenziali clienti potranno usufruire di sconti su accessori, della spedizione gratuita (prevista per tutti gli ordini superiori a 100 euro) e avranno a disposizione 15 giorni di tempo per effettuare gratuitamente il reso. Inoltre, gli studenti possono usufruire di uno sconto del 5%.

Vedremo se tutti questi dettagli tra specifiche, supporto software e conseguente durabilità nel tempo, uniti al sempre crescente prezzo dei top gamma della concorrenza, potranno contribuire a riportare OnePlus sulla retta via del flagship killer, dopo alcuni anni di purgatorio che hanno allontanato il produttore cinese dalla realizzazione di smartphone dall’invidiabile rapporto qualità-prezzo: sulla carta, lo smartphone risulta migliore sotto molti punti di vista rispetto al predecessore diretto OnePlus 10 Pro; le premesse sono davvero positive.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere in questo mese e Recensione OnePlus 10 Pro: lo smartphone c’è, l’anima un po’ meno