Samsung Galaxy S23 Ultra rappresenta in questo momento il non plus ultra degli smartphone Android, il più completo fra tutti e potenzialmente anche il più potente. La scelta di adottare la piattaforma Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2, potrebbe rivelarsi la mossa vincente di questo nuovo modello che, in fin dei conti, poco si differenzia rispetto a Samsung Galaxy S22 Ultra, il modello precedente.

Lo stiamo provando da poco più di 24 ore e sono già emersi dei dettagli interessanti. Nel video qui sotto vi parleremo di come si è mostrato nei vari aspetti in questi primi momenti di utilizzo: prestazioni, batteria, fotocamera e non solo.

24h con Galaxy S23 Ultra

Batteria e prestazioni i punti più scottanti

Se ci sono due ambiti su cui Samsung Galaxy S22 Ultra doveva essere migliorato, questi sono indubbiamente prestazioni e batteria. La collaborazione con Qualcomm è stata sicuramente stretta in questa ottica dato che lo Snapdragon 8 Gen 2 montato sui Galaxy S23 non è una versione standard bensì una specifica versione “for Galaxy” che potrebbe fare tutta la differenza, sia in positivo che in negativo. In nome dell’ottimizzazione insomma Samsung ha rinunciato a sfornare un nuovo processore Exynos e si è affidata all’azienda con la maggior esperienza sul campo.

Ulteriori dettagli arriveranno ovviamente nella recensione ma serviranno ancora alcuni giorni di utilizzo per tirare le somme, non vi resta che continuare a seguirci.