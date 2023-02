Ieri sera Samsung ha ufficialmente presentato al mondo, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, la nuova famiglia di top di gamma dell’azienda, i Galaxy S23; a poche ore dall’evento giungono già le prime informazioni riguardanti le prestazioni dei nuovi smartphone che, in alcuni benchmark GPU, hanno letteralmente stracciato la precedente generazione. Vediamo insieme i dettagli.

I Galaxy S23 con Adreno 740 battono a mani basse gli S22 con Xclipse 920

Non è più un segreto ormai che i nuovi Galaxy S23 utilizzino, in tutto il mondo, il processore Snapdragon 8 Gen 2, equipaggiato con una GPU Adreno 740, la precedente generazione invece con il SoC Exynos 2200, utilizza un chip grafico Xclipse 920. Quest’ultimo ha una frequenza di 555 MHz, già di per sé inferiore ai 680 MHz della Adreno 740 standard, inoltre sappiamo che i nuovi dispositivi sono equipaggiati con una versione speciale del SoC, che tra le altre cose porta la frequenza della GPU a 719 MHz, aumentando ulteriormente il divario tra le due componenti.

Il benchmark utilizzato per la prova è 3DMark Wild Life Extreme, software teoricamente in grado di spingere al limite la capacità delle GPU, i primi due modelli della famiglia Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Plus hanno ottenuto rispettivamente 3.811 e 3.799 punti, entrambi con un frame rate medio di 20,80; Samsung Galaxy S22 Plus (con SoC Exynos 2200) invece ha fatto registrare un punteggio di 1689, con un frame rate medio di 10,10.

Samsung Galaxy S23 Ultra si spinge ancora oltre, facendo registrare un punteggio superiore a 3.874 punti, con una media di 23,20 fps durante l’esecuzione dei test, di contro il modello della precedente generazione ha totalizzato 1.912 punti e ha raggiunto una media di 11,40 fps.

I numeri parlano da soli, il divario di prestazioni tra le due generazioni di smartphone è notevole e, nonostante i benchmark non siano solitamente sinonimo delle effettive prestazioni nell’utilizzo quotidiano, è sicuro che la nuova gamma Samsung Galaxy S23 avrà potenza da vendere in ogni frangente.

