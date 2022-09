HONOR 70 5G è uno smartphone che incarna alla perfezione lo spirito del produttore cinese per la sua capacità di unire un design curato ad un rapporto qualità-prezzo interessante e il ragionamento è ancora più valido se si inseriscono nel discorso offerte come quella di oggi, che vede lo smartphone, nella versione di memoria migliore, al prezzo più basso in circolazione.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato numerose offerte interessanti in materia di smartphone Android: se ieri avevamo visto vari medi di gamma dei migliori brand e due modelli al minimo storico su Amazon, oggi ne abbiamo già visti altri tre ai prezzi più bassi di sempre e in più la serie Galaxy S22 è in sconto sullo shop ufficiale Samsung. Insomma, qualora questo smartphone non facesse al caso vostro, sapreste già quali link visitare in cerca di alternative valide, ma adesso torniamo a noi.

HONOR 70 5G in offerta su HiHonor (27 settembre)

Presentato in Cina lo scorso mese di maggio, HONOR 70 5G ha fatto la propri comparsa ufficiale sul mercato italiano con l’annuncio di IFA 2022: HONOR ha deciso di commercializzarlo anche da noi con prezzi di listino di 549,90 euro per il taglio da 128 GB e 599,90 euro per quello da 256 GB, entrambi con 8 GB di RAM.

Ebbene, in questa sede ci interessa il taglio di memoria top: HONOR 70 5G, nella versione 8 + 128 GB e 8 GB + 256 GB nelle varie colorazioni è in offerta a 479 euro e 529 euro, vale a dire 70 euro in meno rispetto la listino ufficiale. Inoltre riceverete in regalo una Cover PU. Qui sotto trovate il link diretto per l’acquisto:

Acquista HONOR 70 5G Midnight Black a 479 euro e 529 euro col coupon AHONOR70PR

Qualora vogliate abbassare ulteriormente il limite di spesa ma rimanere in casa HONOR, vi ricordiamo che anche il precedente HONOR 50 (ecco la nostra recensione) è attualmente in offerta su eBay: si trova a 369 euro. Ecco il link:

HONOR 50 5G 8 GB + 256 GB Black a 369 euro

Perché scegliere HONOR 70 5G

HONOR 70 5G è uno smartphone arrivato sul mercato italiano da meno di un mese (sebbene in terra natìa circoli da più tempo), per questo motivo non è escluso che non lo conosciate ancora in maniera dettagliata. Il nuovo modello a marchio HONOR vuole essere un’alternativa forte nella fascia medio-alta del mercato Android e mette sul piatto una scheda tecnica di tutto rispetto. Di seguito la trovate riportata in versione integrale:

Dimensioni: 161,4 x 73,3 x 7,91 mm

Peso: 178 g

Display: 6,67 pollici OLED curvo, 100% DCI-P3, HDR10+, refresh rate 120 Hz, risoluzione 2.400 x 1.080, PWM 1.920 Hz con poca luce, 4.096 livelli di luminosità

Chipset: Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G (6 nm) con CPU octa core (1 Cortex-A78 2,5 GHz, 3 Cortex-A78 2,4 GHz, 4 Cortex-A55 1,8 GHz) e GPU Adreno 642L

Memoria: 8 GB + 128/256 GB

Fotocamere posteriori: 54 MP (f/1,9) Super Sensing Camera, IMX800 50 MP (f/2,2), ultra-grandangolare con FoV 122° e Macro 2,5 cm 2 MP (f/2,4) di profondità

Fotocamera anteriore da 32 MP Super Clear Selfie Camera

Funzioni fotografiche: Solo Cut, HONOR Image Engine, Doppia stabilizzazione elettronica dell’immagine, doppio Video Stream a 1.080p, doppio effetto bellezza

Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida HONOR SuperCharge a 66 W (60% in 20 minuti)

Sistema operativo: Magic UI 6.1 con base Android 12

Connettività: Wi-Fi 6, Dual SIM (dual standby), 5G, USB-C.

Se i freddi numeri non sono abbastanza per farvi capire appieno le reali capacità di questo smartphone, nulla quaestio: qui sotto potete vederlo all’opera nella nostra recensione dedicata.

