Quella di oggi, 2 settembre 2022, è una data a suo modo storica per HONOR, che è tornata per la prima volta sul palco dell’IFA dopo l’indipendenza da Huawei e lo ha fatto con la conferenza “Embracing the Connected Future”, nell’ambito della quale sono stati trattati diversi argomenti interessanti, dall’anteprima di MagicOS 7.0 alla nuova strategia del brand, passando per il debutto italiano di HONOR 70 5G e per l’annuncio europeo del tablet HONOR Pad 8; il tutto senza dimenticare Gateway to the Future, l’iniziativa pensata per celebrare la cultura grazie alla tecnologia.

La tecnologia per celebrare il patrimonio culturale

Attraverso Gateway to the Future, HONOR ha sfidato i due artisti Yunuene e Timo Helgert a reimmaginare in modo creativo il Wasserschloss, un iconico punto di riferimento della Speicherstadt di Amburgo nonché patrimonio mondiale dell’UNESCO, attraverso la realtà aumentata (AR).

L’iniziativa di HONOR, come sottolineato dal CEO George Zhao, si inserisce nell’ambito della collaborazione con ARLOOPA, una società di sviluppo AR e VR, e punta a dare un contributo al crescente fenomeno del turismo ibrido; Amburgo, città di grandi trasformazioni e “Porta del Mondo” della Germania, è la sede del progetto pilota che vuole stimolare le persone a reimmaginare i tesori culturali nel metaverso.

Il futuro di HONOR: strategia Dual Flagship e MagicOS 7.0

Il primo a prendere la parola nella conferenza che ha visto il debutto di HONOR 70 5G, HONOR Pad 8 (e HONOR MagicBook 14) non poteva che essere il CEO George Zhao, il quale ha dichiarato:

«Fin dalla nostra nascita, HONOR ha sempre aspirato a dare un grande contributo al settore per consentire un futuro migliore per tutti. Per raggiungere questo obiettivo, siamo rimasti concentrati sul nostro impegno per l’innovazione. Non vediamo l’ora di fornire opzioni interessanti ai consumatori europei e internazionali che cercano le esperienze d’uso più avanzate sul mercato».

A proposito di innovazione, HONOR ha scelto IFA 2022 per annunciare la nuova strategia Dual Flagship, nel cui contesto porterà finalmente anche in Europa (e non solo) i suoi prossimi smartphone pieghevoli, che si affiancheranno ai flagship “tradizionali”.

La seconda grande novità risponde al nome di MagicOS 7.0, il nuovo sistema operativo pensato da HONOR per valorizzare al massimo esperienze multipiattaforma e multidispositivo. Tale OS si basa su Android e su sistemi operativi per PC e IoT e consentirà ai dispositivi con sistemi operativi diversi di connettersi a quelli MagicOS a livello di sistema. MagicOS 7.0 non porterà solo novità grafiche, ma funzionali, a partire dalla possibilità di controllare laptop, smartphone e tablet HONOR utilizzando una sola tastiera e un solo mouse, con tanto di drag & drop di file da un dispositivo all’altro.

MagicOS 7.0 sarà annunciato ufficialmente nel quarto trimestre del 2022, dunque questa è solo una breve anteprima.

HONOR ha comunicato la propria adesione a consorzi IoT come Matter e Ola; ha poi sottolineato che la nuova HONOR Developer Service Platform fornirà supporto e servizi diretti agli sviluppatori (maggiori dettagli a questo link); inoltre, il produttore ha parlato dell’ampliamento della collaborazione con Microsoft, con Phone Link in arrivo per gli utenti internazionali a partire dal flagship HONOR Magic4 Pro e dal nuovo HONOR 70 5G (previo aggiornamento OTA). Infine, da ottobre ci sarà un aggiornamento dell’app HONOR Health nel segno della personalizzazione.

HONOR 70 5G finalmente in Italia: punta al vlogging

Annunciato ufficialmente in Cina lo scorso maggio col resto della serie, HONOR 70 5G arriva finalmente in Italia proprio oggi, 2 settembre; accanto a lui, come da copione, il tablet HONOR Pad 8.

HONOR 70 5G nasce come smartphone pensato per il vlogging e con la modalità Solo Cut consente di produrre facilmente vlog mettendo in evidenza una persona specifica grazie alla tecnologia di reidentificazione della persona; inoltre, il Dual Video Streaming permette di registrare due video contemporaneamente: uno con un singolo soggetto, l’altro con l’intero gruppo. Queste funzioni fanno leva su una dotazione hardware che comprende una fotocamera principale Super Sensing da 54MP con un sensore Sony IMX800 da 1/1,49″ e una fotocamera Ultra-Wide e Macro da 50MP.

Le prestazioni del dispositivo sono affidate al Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G con supporto GPU Turbo x e OS Turbo X; l’interfaccia Magic UI 6.1 poggia su Android 12.

Scheda tecnica di HONOR 70 5G

Dimensioni: 161,4 x 73,3 x 7,91 mm

Peso: 178 g

Display: 6,67 pollici OLED curvo, 100% DCI-P3, HDR10+, refresh rate 120 Hz, risoluzione 2.400 x 1.080, PWM 1.920 Hz con poca luce, 4.096 livelli di luminosità

Chipset: Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G (6 nm) con CPU octa core (1 Cortex-A78 2,5 GHz, 3 Cortex-A78 2,4 GHz, 4 Cortex-A55 1,8 GHz) e GPU Adreno 642L

Memoria: 8 GB + 128/256 GB

Fotocamere posteriori: 54 MP (f/1,9) Super Sensing Camera, IMX800 50 MP (f/2,2), ultra-grandangolare con FoV 122° e Macro 2,5 cm 2 MP (f/2,4) di profondità

Fotocamera anteriore da 32 MP Super Clear Selfie Camera

Funzioni fotografiche: Solo Cut, HONOR Image Engine, Doppia stabilizzazione elettronica dell’immagine, doppio Video Stream a 1.080p, doppio effetto bellezza

Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida HONOR SuperCharge a 66 W (60% in 20 minuti)

Sistema operativo: Magic UI 6.1 con base Android 12

Connettività: Wi-Fi 6, Dual SIM (dual standby), 5G, USB-C.

Prezzi e disponibilità in Italia

HONOR 70 5G arriva nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Crystal Silver al prezzo di listino di 549,90 euro per il taglio da 128 GB e 599,90 euro per quello da 256 GB. Per quanto riguarda la disponibilità:

dal 2 al 9 settembre, su hihonor.com sarà attiva la promozione lancio con un coupon sconto da 50 euro e possibilità di abbinare in bundle HONOR Earbuds 3 Pro e una cover. Maggiori dettagli a questo link ; dal 9 settembre torneranno i prezzi di listino riportati;

sarà attiva la promozione lancio con un coupon sconto da 50 euro e possibilità di abbinare in bundle HONOR Earbuds 3 Pro e una cover. Maggiori dettagli a ; dal 9 settembre torneranno i prezzi di listino riportati; dal 2 settembre, Amazon propone HONOR 70 a 549,90 euro nei colori verde e nero, ecco il link ;

; dal 2 settembre, HONOR 70 5G è disponibile presso i principali rivenditori e gli operatori Vodafone e WINDTRE.

HONOR Pad 8: un nuovo tablet di qualità in arrivo in Europa

HONOR Pad 8 è un nuovo tablet che si propone di mettere insieme intrattenimento e produttività e lo fa unendo un ampio display da 12 pollici con risoluzione 2K (2.000 x 1.200 pixel) a ben otto altoparlanti. Il tutto con un’autonomia garantita dalla batteria da 7.250 mAh. A bordo del tablet tutto l’occorrente per un’esperienza d’uso completa: Magic UI 6.1 con base Android 12 completo dei Google Play Services.

Ecco la scheda tecnica completa:

display da 12 pollici con risoluzione 2K (2.000 x 1.200 pixel), certificazione TUV Rheinland, luminosità massima di 350 nit

processore octa core Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

4 GB / 6 GB / 8 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione

fotocamera posteriore da 5 megapixel

fotocamera frontale da 5 megapixel

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

8 altoparlanti, HONOR Histen sound, DTS:X Ultra

batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W

Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1

dimensioni: 278,54 × 174,06 x 6,9 mm

peso: 520 grammi

Lanciato in Cina nelle tre colorazioni Mint Green, Dawn Blue e Dawn Gold, HONOR Pad 8 sarà presto disponibile in Europa, anche se il produttore non ha ancora comunicato i dettagli su prezzi e disponibilità.

