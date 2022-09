Su Amazon le offerte non mancano mai e se ieri vi avevamo segnalato due smartphone Android al minimo storico, quest’oggi ne vediamo altri tre, tutti collocabili nella fascia media (sebbene in segmenti leggermente diversi della stessa): OPPO Reno8 5G, Motorola Edge 30 Neo e Xiaomi 12 Lite 5G.

A proposito del colosso dello shopping online, vi ricordiamo che proprio ieri è stato ufficializzato il nuovo evento promozionale di ottobre riservato ai clienti Prime. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito alle nuove offerte Amazon da cogliere al volo.

Offerte Amazon per OPPO Reno8, Xiaomi 12 Lite e Motorola Edge 30 Neo

Con questi smartphone ci troviamo nella fascia di prezzo che va da poco meno di 350 euro e poco meno di 550 euro, parliamo insomma di modelli già di buon livello dal punto di vista tecnico e non solo. Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili, è bene porre una premessa di carattere generale: tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Neo è arrivato da poco in Italia insieme ad altri due smartphone di fascia più alta e si segnala come il modello che dà inizio alla collaborazione con Pantone (presenta il chip Pantone sul retro), da cui scaturisce la colorazione Very Peri (colore Pantone dell’anno 2022). Della scheda tecnica si ricordano il display pOLED a 120 Hz, lo Snapdragon 695 5G, la fotocamera principale da 64 MP con OIS e Android 12 con My UX e funzione Ready For.

Lanciato a 429,90 euro ma subito scontato a 399,90 euro, adesso lo smartphone raggiunge un prezzo più in linea con la sua dotazione tecnica: 341,09 euro, nuovo minimo storico su Amazon. Ecco i link dei colori disponibili:

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12 Lite 5G nasce come smartphone di fascia leggermente superiore rispetto a quello appena descritto, ma sta già calando di prezzo in maniera considerevole: dimenticate i 499,90 euro del listino ufficiale e anche l’offerta lancio di 449,90 euro: il nuovo prezzo da battere è 434,29 euro (minimo Amazon). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Xiaomi 12 Lite 5G 8 GB + 128 GB Black (IT + 2 anni garanzia) a 434,29 euro

Xiaomi 12 Lite 5G può contare su una fotocamera principale da ben 108 megapixel (sensore HM2) affiancata da una ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel, mentre il display è un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz. Per selfie e videochiamate è disponibile la fotocamera frontale da 32 MP. Il SoC è il collaudato Snapdragon 778G di Qualcomm. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica turbo da 67 W (cablata), che consente di arrivare al 100% in circa 40 minuti. Qui sotto potete vederlo all’opera nella nostra recensione.

OPPO Reno8 5G

Concludiamo con il modello più costoso del trio: OPPO Reno8 5G. Arrivato sul mercato da poco a 599,99 euro, adesso è acquistabile a 549,99 euro grazie ad un coupon di 50 euro che sarà valido fino al 30 settembre (salvo esaurimento scorte): basta spuntare la casella apposita per vedere lo sconto applicato in fase di checkout. Ecco il link diretto:

Per chi non la conoscesse, ecco la scheda tecnica dello smartphone:

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ con refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento a 180 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1300 octa core a 6 nm (4 Cortex A78 + 4 A55 e GPU Mali-G77 MC9)

8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8 e PDAF), sensore B/N da 2 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore con sensore Sony IMX709 da 32 MP

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali ottico sotto al display

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W con cavo

sistema operativo ColorOS 12.1 basato su Android 12

dimensioni e peso: 160,6 x 73,4 x 7,7 mm, 179 grammi

