È il momento giusto per acquistare uno dei tre componenti della gamma Samsung Galaxy S22. Fino al prossimo 3 di ottobre, infatti, il Samsung Shop mette a disposizione degli utenti interessati ad uno dei top di gamma della casa coreana con la possibilità di ottenere uno sconto sul prezzo d’acquisto grazie ad una serie di codici promozionali.

A questa promozione, inoltre, si vanno a sommare le altre iniziative attualmente disponibili sullo store come la possibilità di ottenere fino a 700 euro di valutazione dell’usato ed uno sconto extra immediato di 100 euro restituendo un dispositivo usato. Da notare anche la possibilità di ottenere 6 mesi di DAZN Standard gratis con l’acquisto di un qualsiasi Galaxy S22. Ecco l’offerta lanciata oggi da Samsung:

Acquistare un nuovo Samsung Galaxy S22 sullo Shop ufficiale costa meno: ecco i dettagli della promozione

Utilizzando i codici sconto forniti da Samsung, infatti, è possibile acquistare il Galaxy S22, il Galaxy S22 Plus oppure il top di gamma Galaxy S22 Ultra con un prezzo scontato rispetto al listino. La promozione è compatibile con tutte le altre iniziative proposte dallo store ufficiale di casa Samsung.

Partiamo dal Samsung Galaxy S22. Per acquistare lo smartphone è possibile utilizzare il codice promozionale GALAXYS22. Aggiungendo tale codice nel carrello, infatti, si riceverà uno sconto di 180 euro sulla variante scelta. In questo modo, lo smartphone sarà acquistabile a partire da 699 euro.

La promozione è disponibile anche per il Samsung Galaxy S22 Plus. Anche in questo caso, infatti, utilizzando il codice sconto GALAXYS22 si ottiene uno sconto di 180 euro che permette di acquistare lo smartphone con un prezzo di partenza di 899 euro.

Per il top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, lo sconto è ancora maggiore. Il codice promozionale resta lo stesso ma il risparmio aumenta. Inserendo GALAXYS22 nell’apposita sezione del carrello, infatti, si ottiene uno sconto di 240 euro sul prezzo di listino. In questo modo, S22 Ultra può essere acquistato a 1.039 euro.

Come anticipato in precedenza, lo sconto ottenibile con il codice promozionale è compatibile con tutte le altre promozioni disponibili sul Samsung Shop e dedicate agli S22. Tra queste troviamo:

f ino a 700 euro di valutazione dell’usato oltre a 100 euro di sconto immediato restituendo un dispositivo usato

oltre a restituendo un dispositivo usato 6 mesi gratis di DAZN Standard acquistando un qualsiasi Galaxy S22 ed effettuando la registrazione del dispositivo su Samsung Members entro il 27 ottobre prossimo

acquistando un qualsiasi Galaxy S22 ed effettuando la registrazione del dispositivo su Samsung Members entro il 27 ottobre prossimo 30% di sconto su di uno smartwatch o su di un modello di Galaxy Buds se l’acquisto avviene in contemporanea con un Galaxy S22

A completare la convenienza dell’acquisto tramite il Samsung Shop troviamo la spedizione gratuita su tutti i prodotti in offerta e la possibilità di scegliere il finanziamento a Tasso Zero oppure il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna per dilazionare la spesa.

Per sfruttare una delle offerte dedicate ai Galaxy S22 è possibile utilizzare i link qui di sotto:

