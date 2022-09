L’ultimo lunedì del mese di settembre 2022 si apre con una selezione di offerte molto interessanti per la fascia media degli smartphone Android, con proposte degne di nota dai principali OEM, inclusi Samsung, OPPO e Xiaomi.

Solo pochi minuti fa vi abbiamo raccontato di come Amazon abbia deciso di creare un nuovo evento autunnale per i clienti Prime e di come abbia anticipato tali offerte esclusive ribassando i prezzi dei propri dispositivi più apprezzati. Adesso non parliamo né di smart home né di promozioni in arrivo, bensì di offerte su smartphone Android da cogliere al volo in questo preciso momento.

Migliori offerte fascia media Android su eBay (26 settembre)

Per questa nuova selezione di offerte mettiamo da parte Amazon e torniamo a muoverci sul marketplace di eBay, con particolare riferimento alla più recente edizione degli Imperdibili. Tra le proposte elencate di seguito troverete smartphone compresi in un range di prezzo che va da poco meno di 300 euro a poco meno di 400 euro; insomma, un limite di spesa che rientra nelle possibilità economiche di un gran numero di utenti e che offre accesso a modelli già capaci di soddisfare le esigenze e di incontrare i gusti di un’ampia fetta di potenziali acquirenti.

Quasi tutti i prodotti in esame si trovano in Italia — tre provengono dalla Svizzera —, ma in ogni caso è sempre prevista una soluzione di spedizione gratuita. I venditori di riferimento presentano feedback positivi (trovate maggiori dettagli qui, qui, qui e qui) ed è sempre prevista la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Il più economico della selezione è Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate qui la nostra recensione e la nostra riprova dopo svariati mesi): il modello 6 GB + 128 GB in colorazione Awesome Black si trova a 299,90 euro, non il prezzo più basso mai visto, ma comunque apprezzabile visto il momento del mercato. Ecco il link diretto:

Samsung Galaxy A52s 5G 6 GB + 128 GB Awesome Black a 299,90 euro

Seguono alcune proposte del trio Xiaomi-Redmi-POCO che vanno dagli immancabili modelli della serie Redmi Note 11 al più recente Xiaomi 12 Lite 5G. Soltanto quest’ultimo si trova al prezzo indicato senza dover fare alcunché, mentre per gli altri tre smartphone il prezzo finale discende dall’applicazione del codice sconto PIT10PERTE2022. Ecco i link diretti per acquistarli:

Passando a Realme, l’offerta tocca Realme GT2 ed è degna di nota: lanciato a 449 euro, lo smartphone — che offre Snapdragon 888, display AMOLED a 120 Hz e tripla fotocamera posteriore con principale IMX766 da 50 MP — è acquistabile a 365 euro nella versione Black con 128 GB. Ecco il link diretto:

Realme GT2 5G 8 GB + 128 GB Black a 365 euro

Rimanendo in casa BBK Electronics, ci sono molte occasioni interessanti a marchio OPPO, tra cui l’ottimo OPPO Reno6 Pro (ecco la nostra recensione) e il più recente OPPO Reno8 Lite (ecco la nostra recensione). Di seguito trovate i link da utilizzare:

L’ultimo ribasso degno di nota è marchiato HONOR: HONOR 50 (ecco la nostra recensione) era arrivato sul mercato poco meno di un anno fa a 529 euro e adesso si trova a 369 euro. Ecco il link:

HONOR 50 5G 8 GB + 256 GB Black a 369 euro

