Gli utenti che sono soliti guardare ad Amazon per i propri acquisti online non avrebbero potuto sperare in un inizio di settimana migliore di questo: ci sono altre due offerte da segnalare e hanno ad oggetto due smartphone Android interessanti, Realme GT2 Pro e vivo V23 5G, che sono ora acquistabili ai prezzi più bassi mai raggiunti.

Questi sconti si aggiungono alle notizie che già vi abbiamo riportato questa mattina, vale a dire l’ufficializzazione del nuovo evento autunnale per i clienti Prime e, come antipasto delle offerte in arrivo, gli sconti sui dispositivi Amazon più apprezzati.

Offerte Amazon per Realme GT2 Pro e vivo V23 5G (26 settembre)

Ancora una volta, dunque, ci ritroviamo a pescare tra le offerte proposte ogni giorno da Amazon e ad individuare occasioni meritevoli di attenzione. A differenziare le due offerte in argomento c’è il fatto che Realme GT2 Pro 5G è venduto e spedito da Amazon, laddove vivo V23 5G è sì spedito da Amazon, ma è venduto dal vivo Official Store; ad accomunarle, invece, sono la possibilità di fruire della spedizione Prime senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati e lo zampino del colosso dello shopping online per quanto riguarda il servizio clienti. Detto questo, entriamo nel merito delle offerte.

Realme GT2 Pro 5G

Realme GT2 Pro 5G è disponibile all’acquisto in tre colorazioni a tre prezzi diversi, il più interessante è sicuramente quello previsto per la versione Paper White: con 666,20 euro fa segnare il nuovo minimo storico per questo smartphone nel taglio di memoria top da 12 GB + 256 GB; la variante Steel Black costa meno di un euro in più, mentre quella Paper Green è comunque scontata al minimo, ma costa quasi 30 euro in più. Ecco i link:

Per un rapido ripasso, ecco la scheda tecnica dello smartphone Realme seguita dalla nostra recensione video:

display AMOLED 2K LTPO da 6,7 pollici WQHD+ con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno 730

8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 50 MP (150°) e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W

Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni: 163 x 74,4 x 8,16 mm, peso di 189 g

vivo V23 5G

Questo smartphone di vivo non è il più famoso in circolazione, ma è senz’altro uno dei più particolari con la sua doppia fotocamera anteriore corredata di 4 flash LED. Adesso, vivo V23 5G viene scontato del 22% e risulta così acquistabile a 457 euro. Ecco i link delle due colorazioni disponibili:

Se non conoscete questo modello, leggete la sua scheda tecnica e non perdetevi la nostra recensione:

Dimensioni: 157,2 x 72,42 x 7,39 o 7,55 mm (a seconda della colorazione)

Peso: 179 o 181 grammi (a seconda della colorazione)

Display: AMOLED da 6,44”, risoluzione FHD+, refresh rate a 90 Hz, con notch Vetro Schott Xensation Up Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: MediaTek Dimensity 920 con GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 12 GB

Memoria per l’utente: 256 GB (non espandibile)

Tripla fotocamera posteriore con doppio flash LED (dual-tone): Principale da 64 MP (f/1.89) con AF Ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 120°) Macro da 2 MP (f/2.4)

Doppia fotocamera anteriore con doppio flash LED (dual-tone): Principale da 50 MP (f/2.0) con AF Super-grandangolare da 8 MP (f/2.28, 105°)

Reti mobili: 5G (SA/NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 LE, A-GPS, NFC, USB Type-C, OTG

Sensoristica: Accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità, bussola, giroscopio

Batteria: 4200 mAh

Ricarica: rapida, fino a 44 W

Sistema operativo: Funtouch OS 12 basata su Android 12

