Google Pixel 7 Pro “definitivo” è protagonista di un nuovo video unboxing

Dopo essere stato protagonista di un video hands-on in compagnia del fratellino Google Pixel 7, ecco che Google Pixel 7 Pro è protagonista di un primo video unboxing nella sua versione “definitiva” di vendita, e non in quella di pre-produzione mostrata qualche settimana fa dal canale YouTube Unbox Therapy.

Il breve video unboxing è stato pubblicato su Facebook dalla pagina di Gadgetfull BD, un rivenditore del Bangladesh, e mette in mostra lo smartphone in colorazione nera, tirato fuori da quella che sembra essere a tutti gli effetti la confezione di vendita al dettaglio del dispositivo.

Ecco il primo video unboxing di Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro continuano ad essere protagonisti di numerose indiscrezioni, sempre più corpose man mano che ci avviciniamo al lancio previsto (ma non ancora confermato) per il 6 ottobre (anche se un rebus condiviso da Google potrebbe suggerire un lancio anticipato già a settembre).

I due smartphone top gamma Made by Google di nuova generazione, la seconda del nuovo corso lanciato lo scorso anno con i Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (primi dotati del chip Google Tensor e del nuovo design posteriore con fascione dedicato al comparto fotografico), sono stati già svelati in anteprima (lato design e specifiche chiave) in occasione del Google I/O 2022 dello scorso maggio.

Sui due smartphone, poi, sono circolati parecchi rumor che hanno provato a costruire una scheda tecnica esaustiva in attesa del lancio; in aggiunta a tutto ciò, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono tornati a mostrarsi dal vivo, all’interno di un video hands-on pubblicato dal seguitissimo canale YouTube Unbox Therapy che li ha messi al confronto (dimensionale) con i modelli 2021.

A distanza di un paio di settimane, Google Pixel 7 Pro torna a far parlare prepotentemente di sé, grazie ad un breve video unboxing (che potete guardare a questo link), pubblicato su Facebook dal rivenditore bengalese Gadgetfull BD, di cui è protagonista: il video, della durata di circa 45 secondi, si apre con quella che sembra essere la confezione di vendita ufficiale dell’atteso smartphone del colosso di Mountain View e termina con lo smartphone, in colorazione nera, acceso sulla schermata iniziale del processo di configurazione.

Cosa possiamo apprendere dal video?

Fondamentalmente dal video non emerge nulla di nuovo rispetto a quanto non sappiamo già: lo smartphone, che come detto si mostra nella sua versione nera, è lo stesso che abbiamo visto in numerose fughe di notizie (e foto dal vivo trapelate) negli ultimi mesi, al netto del logo ufficiale Google sulla cover posteriore.

A differenza del video hands-on di qualche settimana fa, stavolta Google Pixel 7 Pro non viene paragonato col suo predecessore o con qualsiasi altro dispositivo ma, dal modo con cui i giochi di luce si infrangono sui bordi dello smartphone, arriva un’ulteriore conferma che Google abbia reso meno accentuata la curvatura del display verso i bordi laterali.

Facendo un passo indietro, infine, sembra che la confezione di vendita rimanga pressoché invariata rispetto a quella offerta da Google con i modelli 2021, mostrando nella parte superiore lo smartphone, in vista posteriore e nella sua colorazione, al di sotto del logo di Big G e del nome del modello (Pixel 7 Pro, in questo caso).

All’interno della confezione, oltre allo smartphone, il cui schermo è ancora una volta protetto da una pellicola in carta con alcune indicazioni su pulsanti, lettore delle impronte digitali e porta di ricarica, troviamo un cavo di alimentazione con doppia USB Type-C, un adattatore da USB Type-C a USB Type-A, la manualistica rapida e, immaginiamo, la spilletta per il carrellino della SIM.

Il lancio di Google Pixel 7 Pro, del fratellino Pixel 7 e del primo smartwatch del colosso di Mountain View, ovvero Google Pixel Watch è sempre più vicino: non dovrebbe mancare molto tempo prima di scoprire la data ufficiale che Google sceglierà per presentare i nuovi prodotti che, come anticipato in precedenza, potrebbero essere presentati (entro) il prossimo 6 ottobre 2022.