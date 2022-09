Ci avviciniamo a grandi passi al momento del lancio ufficiale della serie Google Pixel 7 e la curiosità di appassionati e addetti ai lavori per la nuova generazione di smartphone di punta di Google continua a crescere mentre la Rete si popola di contributi che ci forniscono anticipazioni su ciò che possiamo attenderci da tali device.

Nelle scorse ore è stato lo stesso colosso di Mountain View a stuzzicare la curiosità di chi attende con impazienza i suoi nuovi smartphone, pubblicando su YouTube un simpatico video dedicato in particolare a Google Pixel 7 Pro.

I pre-ordini di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro partiranno subito

Il video in questione ci mostra in meno di un minuto le prime impressioni di alcune fortunate persone che hanno avuto modo di vedere e toccare con mano Google Pixel 7 Pro.

Inoltre, nella parte finale del video è stata aggiunta in caratteri piuttosto piccoli e poco visibili una conferma relativa ai pre-ordini: nei Paesi in cui Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno disponibili da subito (si spera, pertanto, anche l’Italia) il via ai pre-ordini sarà dato già il giorno dell’evento di lancio, ossia il 6 ottobre 2022.

Resta da capire quando poi i due telefoni saranno effettivamente disponibili ma, stando alle ultime indiscrezioni al riguardo, probabilmente ci sarà da avere pazienza fino al 18 ottobre.

Se siete curiosi di scoprire le reazioni di chi ha già avuto modo di “assaggiare” Pixel 7 Pro, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video:

Le nuove custodie per gli smartphone di Google

Sempre nelle scorse ore in Rete sono apparse le immagini che ci mostrano quelle che dovrebbero essere le custodie di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Iniziamo da quelle del modello “base”, che dovrebbero essere disponibili nelle colorazioni Lemongrass, Obsidian e Chalk:

Rispetto a quelle della scorsa generazione, le nuove custodie sembra abbiano un effetto più opaco mentre il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sono realizzati in un materiale solido e non morbido.

Passando al modello Pro, le custodie dovrebbero essere disponibili nelle colorazioni Hazel, Obsidian e Chalk.

A seguire, infine, a confronto le custodie di Google Pixel 6 e Pixel 7, Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro:

Appuntamento al 6 ottobre per l’evento di lancio ufficiale e per scoprire i prezzi dei due nuovi smartphone di Google e delle loro custodie.