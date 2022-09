Mancano due settimane esatte al 6 ottobre, data che gli appassionati del mondo Made by Google hanno segnato sul calendario: in quel giorno, infatti, il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente al mondo i nuovi smartphone Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, oltre al primo smartwatch della casa, l’attesissimo Google Pixel Watch.

Eppure questi tre dispositivi sono già stati mostrati in anteprima, dalla stessa Google, in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2022: allora, tuttavia, Big G non si giocò tutte le sue carte, rimandando all’autunno la presentazione definitiva. Ed è così che nelle ultime settimane hanno iniziato a susseguirsi rumor più o meno corposi su questi dispositivi: se del Pixel Watch i presunti prezzi e le presunte colorazioni sono già trapelati nel corso di questa settimana, dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro conosciamo già le colorazioni ufficiali e da pochi minuti sono trapelati in rete i presunti prezzi dei prossimi smartphone della gamma Pixel.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: ecco i presunti prezzi

Sin dal momento in cui Google li ha mostrati in anteprima in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2022, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stati assoluti protagonisti dei rumor che hanno cercato minuziosamente di ricostruire nel dettaglio ciò che i due nuovi smartphone Made by Google, seconda iterazione del nuovo corso avviato con il lancio dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro dello scorso anno, avrebbero potuto offrire di nuovo.

Dei due smartphone sappiamo praticamente tutto ma oggi pomeriggio è trapelato l’ultimo tassello che probabilmente mancava, una delle poche domande sui due “inediti” smartphone ancora senza risposta: quanto costeranno Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro?

Per rispondere a questa domanda ci affidiamo ad Artem Russakovskii di AndroidPolice che ha condiviso su Twitter queste informazioni tramite alcuni post, dicendo che provengano da una fonte di cui si fida totalmente e che facciano riferimento ai dati presenti nel database della catena americana Target:

Google Pixel 7 (nome in codice Panther) dovrebbe costare 599,00$

(nome in codice Panther) dovrebbe costare Google Pixel 7 Pro (nome in codice Cheetah) dovrebbe costare 899,00$

Pixel 7 Pro, codenamed Cheetah, will cost $899, available in Obsidian, Hazel, and Snow colors. pic.twitter.com/sNhZzuEJxT — Artem Russakovskii 🇺🇦 (@ArtemR) September 22, 2022

Sebbene non vi siano informazioni sui tagli di memoria, immaginiamo che questi prezzi siano quelli del taglio base (che dovrebbe essere 128 GB per entrambi i modelli) e, qualora questi prezzi venissero confermati ufficialmente da Big G, i due smartphone di nuova generazione arriverebbero sul mercato statunitense con gli stessi prezzi di partenza dei predecessori.

Questa potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata da parte di Google per almeno un paio di motivi: il primo potrebbe essere dettato dal fatto di non volere fare una mossa come quella fatta da Apple con iPhone 14, alzando l’asticella sui prezzi per un prodotto che effettivamente ha ben poca innovazione al proprio interno; il secondo potrebbe essere dettato dalla volontà di espandersi ancora, distaccandosi da tutti i produttori che, anno dopo anno, continuano ad alzare sempre più i prezzi dei propri smartphone.

Detto ciò, è chiaro che, vista la situazione attuale, è molto difficile fare previsioni sui prezzi che i due smartphone potranno avere qui in Italia: la speranza è certamente quella di vedere mantenuti i prezzi dei predecessori, e quindi ritrovare un Google Pixel 7 riproposto a 649,00 euro e un Pixel 7 Pro riproposto a 899,00 euro; se così fosse, il colosso di Mountain View lancerebbe due smartphone di prim’ordine all’interno di una fascia di mercato che si sta sempre più affollando con smartphone di fascia medio-alta.

Quando saranno disponibili i nuovi dispositivi Made by Google?

Come anticipato in apertura, il prossimo 6 ottobre sarà il giorno in cui il colosso di Mountain View presenterà al mondo i nuovi Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch.

Russakovskii continua poi il suo intervento, asserendo che i preordini per i due smartphone si apriranno il prossimo 6 ottobre come previsto; l’inizio delle vendite dei due dispositivi, invece, è ancora previsto per il 13 ottobre, nonostante le più recenti indiscrezioni al riguardo parlino di possibili ritardi e della possibilità che vengano posticipate al prossimo 18 ottobre.

Stando alla campagna comunicativa messa in atto da Google anche qui in Italia e a come è stato addobbato il Google Store italiano, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro arriveranno in Italia da subito (a differenza dei due smartphone della generazione precedente, giunti in Italia solo quattro mesi dopo).

Per quanto concerne Google Pixel Watch, invece, potremmo dovere attendere l’inizio del mese ancora successivo, con il debutto previsto per il prossimo 4 novembre: è da capire se lo smartwatch arriverà con disponibilità limitata o se, al pari degli smartphone, verrà distribuito da subito su più mercati.

