Ci siamo quasi, manca sempre meno al lancio ufficiale dei nuovi Pixel 7 e nel corso del tempo abbiamo reperito diverse informazioni sulla nuova gamma. Google inoltre ne ha svelato il design già in occasione del Google I/O e, salvo qualche breve apparizione, li abbiamo sempre visti da dietro, quantomeno nelle immagini ufficiali.

Google rilascia la prima immagine ufficiale del fronte di Pixel 7 Pro

Ebbene sì, Google ha condiviso un’immagine tramite Facebook, raffigurante anche la parte frontale del prossimo Pixel 7 Pro; l’immagine in sé non dice molto, l’unica cosa che si potrebbe notare è una presunta minor curvatura del vetro anteriore.

In realtà avevamo già avuto modo di fare una considerazione del genere, qualche tempo fa infatti grazie ad un video del canale YouTube Unbox Therapy, avevamo potuto dare un primo sguardo ai dispositivi in questione, anche se in via non ufficiale e con dei prototipi.

La notizia farà felici alcuni utenti e meno altri, in fondo è questione di gusti, c’è chi preferisce il design derivato da un display curvo, mentre c’è chi predilige la maneggevolezza e la quasi totale assenza di tocchi involontari. Ad ogni modo il 6 ottobre è praticamente dietro l’angolo, giorno in cui pare che possano prendere il via anche i pre ordini, per tutti coloro che sono interessati all’acquisto.

