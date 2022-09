Google Pixel Watch richiama ancora una volta a sé i riflettori, a un paio di settimane dalla presentazione ufficiale e dopo che negli ultimi giorni sono trapelate svariate indiscrezioni sulle probabili colorazioni e sui presunti prezzi di vendita.

Questa volta, a mostrare il proprio primo smartwatch è direttamente la stessa Google che ha pubblicato sul proprio canale YouTube Made by Google un video dal titolo “Il design di Google Pixel Watch”.

Google Pixel Watch si mostra in un video ufficiale

Come anticipato in apertura, Google Pixel Watch è il protagonista di un video ufficiale che la stessa Google ha condiviso su YouTube tramite il proprio canale Made by Google. Questo nuovo video sul proprio smartwatch arriva a circa 48 ore di distanza da un altro video ufficiale che mostrava le prime impressioni di alcune fortunate persone che hanno avuto modo di vedere e toccare con mano Google Pixel 7 Pro.

Il video (che potete guardare qui sotto) dura soltanto 51 secondi e di questi, solo i primi 30 secondi riprendono effettivamente lo smartwatch, che viene mostrato al polso di alcune persone per fornire un’idea delle dimensioni e dell’aspetto che avrà al polso per poi lasciare spazio ad altre immagini (render).

Dal video emergono quelle che alla fine dovrebbero essere tutte le colorazioni di Google Pixel Watch: la cassa (che dovrebbe essere in acciaio per tutte le versioni) è mostrata nelle colorazioni argento, nero opaco e oro rosa, mentre i cinturini sono mostrati nelle colorazioni Hazel Lemongrass (molto simile al verde cedro del Google Pixel 7), Chalk (bianco/beige), Charcoal (grigio) e Obsidian (il nero dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro).

Tra le altre cose, poi, viene mostrato lo spessore del Google Pixel Watch e vengono effettuati dei focus sullo schermo (che sembra circondato da una cornice piuttosto importante), sulla cassa, dotata nella parte destra di una corona abbastanza sporgente, e sulla parte inferiore dove sono collocati i vari sensori: riusciamo a carpire, ad esempio, che la parte inferiore è protetta da vetro Gorilla Glass.

Nel video, inoltre, scorrono ben sette diversi quadranti (o watch face) di Google Pixel Watch, che vi mostriamo alla fine dell’elenco grazie ad alcuni fermo-immagine:

Quadrante analogico con forme geometriche sfruttati come indicatori orari (e la Big G di Google piazzata al posto del 6).

Quadrante analogico semplice (senza numeri o indicatori orari) che Google utilizza ormai da diversi mesi nei render, dotato di una spessa lancetta delle ore a forma di pillola e uno slot per una complicazione posto a ore 6.

Quadrante digitale molto semplice che mostra l’ora su due righe e occupa quasi l’intero display, caratterizzato dalla scelta di un carattere un po’ sottile.

Quadrante con orologio analogico rimpicciolito (sulla sinistra) e tre slot circolari per le complicazioni (sulla destra).

Quadrante con orologio digitale che contiene uno slot piccolo (sopra l’orario) e tre slot circolari di dimensioni normali (sotto l’orario) per le complicazioni. Si tratta della watch face sfruttata da Sundar Pichai che aveva Google Pixel Watch al polso durante un evento.

che aveva Google Pixel Watch al polso durante un evento. Quadrante analogico tradizionale con indici orari per le 1/2/4/5/7/8/10/11, pillole per sostituire le 3/6/9 e un triangolo per sostituire le 12.

Quadrante digitale a schermo intero con ora fissa al centro, ghiera dei minuti intorno e ghiera dei secondi rotante.

Quando arriverà e quanto costerà lo smartwatch?

Google Pixel Watch, al pari degli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, verrà presentato ufficialmente il prossimo 6 ottobre ma potrebbe essere venduto più in là, presumibilmente dal 4 novembre.

Per quanto concerne i prezzi, si parla di 349 dollari come prezzo di partenza per la versione base, quella con connettività Wi-Fi + Bluetooth. Vedremo se il prezzo verrà confermato e, soprattutto, c’è curiosità di capire quando e a quale prezzo lo smartwatch arriverà in Italia.

