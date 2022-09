Google Pixel Watch è ormai dietro l’angolo, con una presentazione ufficiale fissata per il 6 ottobre 2022 che vedrà tra i protagonisti anche gli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Mentre aspettiamo, possiamo già dare uno sguardo a quelli che dovrebbero essere i prezzi per il mercato europeo e le colorazioni del nuovo smartwatch in arrivo.

Prezzi e colorazioni di Google Pixel Watch: le ultime a un paio di settimane dal lancio

L’evento di presentazione di Google fissato per il 6 ottobre è ufficiale già da inizio mese, e sappiamo anche che stavolta noi italiani potremo mettere le mani sui Pixel 7 fin da subito. Sarà lo stesso per il Pixel Watch? Per ora non ci sono indicazioni in tal senso, ma grazie a Pricebaba possiamo anticiparvi quale dovrebbe essere la fascia di prezzo del nuovo smartwatch in Europa e persino quali dovrebbero essere le colorazioni.

Google Pixel Watch sarà commercializzato in tre colorazioni (perlomeno al lancio), che prenderanno il nome di Chalk, Charcoal e Obsidian: basandoci sulle versioni dei prodotti lanciati in precedenza da Big G, potrebbero corrispondere rispettivamente a un grigio chiaro, grigio scuro e nero, ma non è da escludere il lancio di qualcosa di più colorato (magari nei cinturini, soprattutto).

Per quanto riguarda i prezzi, non si tratterà di cifre particolarmente basse, ma nemmeno proibitive (per la versione di partenza, perlomeno). A dire il vero, la fonte non è particolarmente precisa, forse a causa del numero di varianti in arrivo (Wi-Fi/Bluetooth, LTE e magari non solo), e indica che Google Pixel Watch Wi-Fi costerà in Europa una cifra compresa tra i 250 e i 350 euro. Indiscrezioni precedenti parlavano di una variante LTE dal costo di 399 dollari (negli USA, ovviamente), quindi nel Vecchio Continente quest’ultima potrebbe salire oltre i 400 euro.

I rumor parlano di un display OLED di forma circolare (che abbiamo intravisto nei render), ma anche del SoC Exynos 9110 con 1,5 o 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Quel che è certo è che lo smartwatch potrà contare su WearOS come sistema operativo, con il supporto a Google Assistant e agli altri servizi della casa di Mountain View (Google Maps compreso).

Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni spunteranno altri dettagli sui nuovi dispositivi in arrivo il 6 ottobre: cosa vi aspettate da Google Pixel Watch?

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 6a