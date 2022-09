Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative ai vari prodotti che Google lancerà ufficialmente in occasione dell’evento in programma per il 6 ottobre e, ovviamente, anche Google Pixel Watch è al centro di questo costante flusso di contributi.

E così nelle scorse ore l’attesissimo primo smartwatch del colosso di Mountain View è stato il protagonista di una nuova indiscrezione, in base alla quale il device dovrebbe arrivare sul mercato in quattro colorazioni (e non in tre).

Almeno ciò è quanto ha reso noto Roland Quandt attraverso un post su Twitter, a dire del quale Google Pixel Watch dovrebbe essere venduto nelle seguenti varianti: Obsidian (un nero opaco), Chalk (una tonalità di argento), Charcoal (un’altra tonalità di argento) e Hazel (una tonalità dorata).

Google Pixel Watch e le altre novità in un video

E sempre a proposito di Google Pixel Watch, il device è il protagonista di un nuovo video pubblicato dal team del colosso di Mountain View nelle scorse ore su YouTube insieme alle altre novità che saranno lanciate il 6 ottobre.

Il filmato in questione non fa altro che stuzzicare la curiosità di addetti ai lavori e appassionati che attendono con impazienza di scoprire quali sono le novità che Google ha in serbo per loro e di poter toccare con mano i suoi nuovi dispositivi.

Il video si sofferma su alcuni particolari dei nuovi dispositivi, ossia Google Pixel 7 e 7 Pro, Google Pixel Watch e Google Pixel Buds Pro, definiti la “Google Pixel Collection”.

Con riferimento allo smartwatch, il video ci mostra un particolare quadrante che sostituisce i numeri delle ore con varie forme e il tasto che ruota:

Infine, Snoopy Tech su Twitter ha reso noto che gli utenti potranno scegliere tra varie colorazioni per quanto riguarda i cinturini: Chalk, Charcoal, Coral, Hazel Lemongrass, Obsidian, Coral Woven, Ivy Woven e Lemongrass Woven.

Il leaker ha anche aggiunto che i colori Ivy e Obsidian avranno una variante in pelle e che ci saranno tre misure (S, M e L).

Appuntamento alle prossime anticipazioni.