L’evento di presentazione di Pixel Watch è sempre più vicino e dopo aver dato uno sguardo ai presunti prezzi e alle possibili colorazioni, oggi ci concentriamo su una funzione che potrebbe debuttare insieme a lui. Sono diversi gli smartwatch di vari produttori che consentono all’utente di impostare una fotografia come quadrante dell’orologio, ora sembra che Google Foto stia preparando una funzione simile per Wear OS 3 e il futuro smartwatch di Big G.

Pixel watch potrebbe utilizzare una carrellata di foto per modificare il quadrante nell’arco della giornata

I colleghi di 9to5Google hanno analizzato l’APK dell’ultima versione dell’applicazione Google Foto per Android, la 6.8, scoprendo diverse righe di codice con la dicitura “photos_watchface_preview”, che dovrebbero consentire di selezionare una foto per il quadrante.

<string name=”photos_watchface_preview_picker_title_v2″>Select watch face photos</string> <string name=”photos_watchface_preview_saving_progress_dialog_title”>Setting up watch face</string> <string name=”photos_watchface_preview_add_photos”>Add photos</string> <string name=”photos_watchface_preview_photo_removed_a11y_text”>Photo removed</string>

Le stringhe però sembrano offrire qualcosa in più della possibilità di impostare una sola fotografia come sfondo dell’orologio, sembra infatti che l’utente avrà facoltà di scegliere una serie di foto (Google Foto consentirà comunque un numero massimo) e il quadrante dell’orologio le farà scorrere nel corso della giornata.

<string name=”photos_watchface_preview_add_photos_error_dialog_content”>You\u2019ve already selected the maximum number of photos (%d). Remove some selected photos to add more.</string>

Nulla fa pensare che questa nuova funzionalità sarà esclusiva di Pixel Watch, ma più probabilmente sarà portata (in futuro) sugli smartwatch dotati di Wear OS 3, l’app Galaxy Wearable di Samsung infatti appare già come possibilità di condivisione in Google Foto.

Ad ogni modo Google fornirà ampie possibilità di personalizzazione con Pixel Watch non solo con i cinturini, ma anche e soprattutto con le watch face fornendo quadranti con stili analogici e digitali per abbracciare i gusti dei diversi utenti, nonché la costante voglia di cambiamento di alcuni.

Potrebbe interessarti anche: Ci sono le date di lancio dei Google Pixel 7 e Pixel Watch