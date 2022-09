Il terzo lunedì del mese di settembre 2022 si apre con un super aggiornamento per il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G e un minor update per POCO F2 Pro: il portato di novità dei due aggiornamenti trattati di seguito non è neppure lontanamente paragonabile, andiamo a scoprirle insieme.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G: le novità dell’aggiornamento

Alla luce della differenza di cui sopra e della differenza di appeal tra i due modelli, non si può non dare la precedenza allo smartphone pieghevole di Samsung. Galaxy Z Fold2 5G ci ha messo pochissimo a mettersi nella scia del nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold4 (a questo link trovate la nostra recensione), accodandosi ai vari Samsung Galaxy Z Fold3 5G e tablet già aggiornati nei giorni addietro.

Come segnalato direttamente sul sito del produttore sudcoreano, Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta attualmente ricevendo la versione firmware F916BXXU2HVHA, che contiene la One UI 4.1.1 e non manca delle patch di sicurezza di settembre 2022. Il roll out è già in corso in Europa con le prime segnalazioni che arrivano dalla Germania. Per quanto riguarda le novità più significative, esse sono palesemente figlie dell’unione One UI 4.1.1-Android 12L e attengono al multitasking. Ecco il changelog completo dell’aggiornamento coi dettagli di quelle principali:

Multitasking Passa velocemente da un’applicazione all’altra (“Nella parte inferiore della schermata principale ora appare una barra che consente di navigare più velocemente tra le applicazioni”) Apri velocemente le applicazioni nella modalità a schermo diviso o in una finestra popup (“trascinale dalla barra applicazioni o dalla schermata Recenti […] verso il bordo superiore, inferiore, sinistro o destro dello schermo per aprirle in modalità a schermo diviso. Trascinale verso il centro dello schermo per aprirle in una finestra popup”) Apri velocemente coppie di applicazioni Controlla facilmente le opzioni della finestra Passa facilmente dalla vista popup allo schermo diviso Cambia la visualizzazione con un gesto (“Passa dalla visualizzazione a schermo intero a quella a schermo diviso pizzicando due dita verso l’interno dal lato sinistro, dal lato destro o dalla parte inferiore dello schermo. Passa dalla visualizzazione a schermo interno a quella popup facendo scorrere un solo dito da uno qualsiasi degli angoli superiori dello schermo. I gesti possono essere attivati o disattivati nelle Impostazioni”) Mostra i nomi delle applicazioni nel pann. tag edge delle Applicazioni

Touch pad in modalità Flex Navigazione touch pad (metà inferiore dello schermo)

Fai di più con la fotocamera Passa facilmente dallo schermo frontale allo schermo esterno (selfie con la fotocamera posteriore)

Estrai e scansiona un testo Estrai un testo da qualsiasi immagine o schermo (“con la Tastiera Samsung, Internet, la Galleria o ogni volta che acquisisci una schermata” e incolla il risultato anziché digitarlo; lingue supportate: coreano, inglese, francese, italiano, tedesco, portoghese, spagnolo e cinese) Ottieni suggerimenti basati sul testo contenuto nelle immagini

Nuove opzioni di chiamata Vedi facilmente chi sta chiamando

Esprimiti con la Tastiera Samsung Ridisponi i pulsanti delle espressioni Inserisci kaomoji direttamente dalla tastiera Personalizza subito la barra spaziatrice

Altri miglioramenti Ricerca più potente nell’Archivio Modifica la tua raccolta di sfondi per la schermata di blocco.



Per leggere informazioni più dettagliate su tutte le novità elencate potete fare riferimento a questo link.

POCO F2 Pro: le novità dell’aggiornamento

Da un aggiornamento così ricco di novità passiamo ad uno che invece non ne contiene alcuna, quantomeno in termini di funzioni: POCO F2 Pro si è da poco aggiornato alla MIUI 13.0.5.0.SJKEUXM con un file OTA da 321 MB. L’unico cambiamento segnalato nel changelog è rappresentato dalle patch di sicurezza di settembre 2022. Insomma, nient’altro da riportare per questo POCO, che si è già aggiornato anche in Italia.

Come aggiornare smartphone Samsung e POCO

Su tutti e due i modelli, è possibile controllare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti tramite i soliti percorsi:

per il Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per il POCO, “Impostazioni > Info sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti”.

