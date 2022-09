Samsung non può mai prendersi un periodo di riposo con tutti questi smartphone da aggiornare. In queste ore sono in distribuzione update per altri 8 modelli di smartphone Android, che ricevono nuove patch di sicurezza, la One UI 4.1.1 o altre novità: per la precisione si tratta di Samsung Galaxy S21 FE (sia Snapdragon sia Exynos), Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy A52 e Galaxy A33 5G. Scopriamo tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S10 Lite, Galaxy A52 e Galaxy A33 5G

Iniziamo dagli smartphone “tradizionali”, con Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S10 Lite, Galaxy A52 e Galaxy A33 5G che stanno ricevendo un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2022. Come abbiamo visto queste vanno a risolvere più di 20 vulnerabilità riguardanti driver MTP, i privilegi di SystemUI, Photo Editor, un bug che avrebbe potuto consentire a un malintenzionato di avviare chiamate di emergenza da remoto e non solo. Tra le diverse vulnerabilità citate dal produttore, nessuna viene contrassegnata come di livello critico.

Galaxy S21 FE si aggiorna nella variante Snapdragon (quella venduta in Italia) con il firmware G990BXXU2CVH7 e in quella Exynos con il firmware G990EXXU3CVH7. Galaxy 10 Lite sta ricevendo la versione G770FXXU6GVH6, Galaxy A52 la A525FXXS4BVI2 a partire dalla Russia e Galaxy A33 5G la A336EDXU4AVH9 a partire da Indonesia e Malesia. Oltre alle suddette patch di settembre, i firmware portano miglioramenti di stabilità e la soluzione ad alcuni bug non specificati.

Non sembrano essere state incluse novità a livello di funzioni, per le quali dovremo attendere l’arrivo della One UI 5.0 basata su Android 13, che dovrebbe essere lanciata su tutti e quattro i modelli nei prossimi mesi (attualmente è in corso la fase beta per i Galaxy S22).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Flip e Z Flip 5G

Aggiornamenti in distribuzione anche per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G. I primi due stanno ricevendo in Europa la One UI 4.1.1 (basata su Android 12L per il Fold) che ha debuttato sugli ultimi arrivati Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. I firmware sono gli F711BXXU2CVHB e F926BXXU1CVHB e richiedono un download di quasi 1,5 GB. La stessa versione della One UI aveva iniziato a farsi vedere qualche giorno fa in Corea del Sud.

Sorprendentemente si resta sulle patch di sicurezza di agosto 2022, ma non è un dramma: siamo certi che nelle prossime settimane arriveranno quelle di questo mese (o magari direttamente di ottobre). In ogni caso troviamo alcune novità interessanti, come le gesture per Multi-View e visualizzazione pop-up, i miglioramenti alla Flex Mode e al pannello Edge. Fold3 accoglie anche funzionalità che migliorano il multitasking e la produttività (come la nuova taskbar in stile desktop), mentre Flip3 dà il benvenuto all’update della funzione Quick Shot, che permette di visualizzare in anteprima e scattare foto nelle proporzioni originali quando si utilizza lo schermo secondario.

Aggiornamenti infine per i pieghevoli di “vecchia” generazione Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G: entrambi stanno ricevendo in Europa i firmware F700FXXUAHVH9 e F707BXXU7HVH9 con le patch di sicurezza di settembre 2022, le stesse che abbiamo descritto più su e che vanno a correggere una ventina di vulnerabilità (nessuna di livello critico).

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy A52 e Galaxy A33 5G

Gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato qui sopra potrebbero non avere ancora raggiunto tutti gli smartphone italiani, soprattutto nel caso abbiate tra le mani prodotti brandizzati dagli operatori. Fare un controllo non costa comunque niente: per provare ad aggiornare via OTA non dovete fare altro che recarvi all’interno delle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.

