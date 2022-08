Dopo il primo teaser rilasciato lo scorso maggio, in occasione del Google I/O, l’attenzione sui futuri Google Pixel 7 e 7 Pro non è diminuita. I nuovi smartphone di casa Google si avvicinano al debutto ufficiale e, in merito ai due progetti, nelle scorse settimane non sono mancate indiscrezioni legate alla scheda tecnica. Oggi, invece, il tema dei nuovi rumor si concentra sulla data di uscita dei nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro. I due nuovi smartphone dovrebbero arrivare sul mercato tra poco più di due mesi. Ecco i dettagli completi:

Google Pixel 7 e 7 Pro: debutto confermato ad ottobre

L’indiscrezione arriva da Frontpagetech e dall’insider Jon Prosser. Stando a quanto rivelato da una fonte, definita come “molto affidabile”, i nuovi smartphone di casa Google sono molto vicini al debutto. La data da cerchiare sul calendario sarebbe quella del prossimo 6 ottobre quando prenderanno i via i preordini dei nuovi smartphone. Molto probabilmente, la data di partenza dei preordini coinciderà, sottolinea la fonte, con la data di presentazione dei due smartphone.

Per l’arrivo sul mercato dei nuovi Pixel 7 e 7 Pro, invece, sarà necessario attendere una settimana in più. Al termine di una rapida fase di preordini, infatti, i nuovi smartphone di Google dovrebbero essere protagonisti di un lancio commerciale a partire dal prossimo 13 di ottobre. Come da tradizione, almeno inizialmente, i nuovi Pixel dovrebbero arrivare solo in alcuni mercati selezionati.

Come avvenuto con il Pixel 6a, tra i mercati di lancio dei nuovi smartphone Google potrebbe esserci anche l’Italia. Per saperne di più in merito all’arrivo nel nostro Paese dei due smartphone sarà però necessario attendere qualche settimana. L’elenco dei mercati di commercializzazione al “day one” dei nuovi Pixel dovrebbe emergere online a breve.

Alla base del progetto dei nuovi smartphone di Google ci sarà i nuovo SoC Tensor 2, nome in codice GS201, seconda generazione del chip con cui Google punta a sostenere la sua crescita del settore di telefonia mobile, riducendo la dipendenza da produttori di chip come Qualcomm, precedente fornitore dei SoC degli smartphone Pixel.

In queste settimane si è parlato molto delle specifiche dei nuovi Pixel 7, con un’attenzione particolare alle caratteristiche del comparto fotografico. Maggiori dettagli sul comparto tecnico dei due smartphone della casa americana arriveranno, di certo, a breve. Nel giro di due mesi, infatti, i nuovi Pixel 7 saranno dei nuovi punti di riferimenti del mercato e, quindi, nelle prossime settimane, le indiscrezioni sui dispositivi non mancheranno di certo.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6: è lui il Pixel/Android da prendere