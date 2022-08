Giorno nuovo, nuove offerte su Amazon per smartphone Android con l’ennesima promozione monomarca: questa volta tocca a HONOR, che in un colpo solo mette in campo gli economici HONOR X7 e HONOR X8 e soprattutto il top di gamma HONOR Magic4 Pro.

Dunque, dopo che nella giornata di ieri vi avevamo segnalato tantissime offerte dapprima su smartphone Android di Xiaomi, OPPO e Motorola, poi su una selezione di indossabili e dopo ancora sui top di gamma Samsung e su dispositivi di vari brand, è già giunto il momento di riaprire il discorso.

Offerte Amazon per HONOR Magic4 Pro, X8 e X7

La vetrina virtuale alla quale è possibile affacciarsi per scorgere queste nuove offerte è ancora una volta quella di Amazon e i modelli esposti sono tre, tutti a marchio HONOR. Una proposta nella fascia sotto i 200 euro, una appena sopra quella soglia e una a ridosso dei 1.000 euro dovrebbero accontentare la maggior parte degli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone.

Tutti gli smartphone di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime gratuita per i clienti abbonati e la solita, eccezionale assistenza post-vendita; scopriamoli partendo dal più economico.

HONOR X7 è la soluzione per gli utenti intenzionati a spendere il minimo indispensabile per un nuovo smartphone. Amazon lo propone nelle due colorazioni Midnight Black e Ocean Blue e nel solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo richiesto è di 179,90 euro, con uno sconto del 14% (pari a 30 euro) rispetto al prezzo consigliato di 209,90 euro. Ecco i link per l’acquisto:

Salendo leggermente di prezzo e di dotazione tecnica, si passa a HONOR X8, uno smartphone arrivato sul mercato italiano lo scorso mese di aprile e di cui trovate a questo link la nostra recensione completa. Nel caso di specie, il colosso dello shopping online propone tutte e tre le colorazioni — nel solo taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage — al prezzo di 229,90 euro, con uno sconto del 12% (pari a 30 euro) rispetto al prezzo di listino di 259,90 euro. Ecco i link per acquistarlo:

Concludiamo con il top di gamma del produttore cinese, HONOR Magic4 Pro, disponibile nel nostro Paese dallo scorso mese di maggio e contraddistinto da una dotazione premium senza compromessi. Dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 all’ampio display AMOLED LTPO da 6,81 pollici e 120 Hz di refresh rate, passando per la ricarica HONOR SuperCharge fino a 100 W e arrivando al comparto fotografico, con la tripla fotocamera posteriore che comprende un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (con angolo di visione a 122°) e un teleobiettivo da 64 MP (zoom ottico 3,5x e zoom digitale fino a 100x). A questo smartphone non manca proprio nulla, neppure la possibilità di usare sia lo sblocco del volto 3D che il sensore di impronte digitali; se siete curiosi di vederlo all’opera, a questo link trovate la nostra recensione. In questo momento, Amazon propone HONOR Magic4 Pro con uno sconto di 100 euro (9%), che porta il prezzo finale a 999,90 euro e l’offerta tocca entrambe le colorazioni Midnight Black e Cyan. Ecco i link per l’acquisto:

