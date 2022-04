Il segmento degli smartphone compatti ultimamente si è arricchito sempre di più dopo che per anni abbiamo denunciato una decisa scarsità di questo formato. Oggi, finalmente, le alternative ci sono e fra quelle che spiccano di più troviamo indubbiamente Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12 che in questo approfondimento vediamo a confronto anche con Google Pixel 6, l’edizione “compatta” dello smartphone top di gamma (Pixel 6 Pro), seppur dimensionalmente parlando non rientri proprio nei canoni auspicabili.

Galaxy S22, Xiaomi 12 e Pixel 6 a confronto (video)

Dimensioni e materiali a confronto

Nessuna differenza sui materiali, vetro e alluminio per tutti, cambiano e non poco le rifiniture, tutte comunque piacevoli e pregiate. Discorso diverso invece per le dimensioni: guardando al lato lungo, l’unico vero compatto è Samsung Galaxy S22, che però presenta forme più squadrate. In termini di larghezza invece con Xiaomi 12 e Galaxy S22 siamo li, il più grande è indiscutibilmente Pixel 6: si vede e si sente ma è pur sempre questa l’interpretazione che Google ha voluto dare al suo compatto, di contro ha logicamente un display più grande.

In termini di resistenza sia Google Pixel 6 che Samsung Galaxy S22 sono certificati IP68 contro acqua e polvere mentre Xiaomi 12, pur presentando una indiscutibile qualità costruttiva, non presenza alcuna certificazione. Un’altra mancanza di questo prodotto, questa volta più importante, è il sensore di prossimità con risolvi negativi nell’esperienza d’uso in chiamata.

Frontalmente tutti e tre gli smartphone presentano un bel display, di ottima fattura, tuttavia sul lato tecnico ci sono differenze e il meno interessante (si fa per dire) è Google Pixel 6 che arriva “solo” a 90Hz invece che 120 come gli altri. Detto ciò l’esperienza Pixel è simile a quella di iPhone ovvero le animazioni sono così curate al dettaglio che contribuisce positivamente all’esperienza d’uso e non si percepisce differenza alcuna.

Ulteriori differenze a livello hardware potete scoprire nel video dedicato a inizio approfondimento.

Prezzi e conclusioni

Google Pixel 6 è il più economico fra i 3: ha un prezzo di listino di 649€ ed è preferibile per esperienza d’uso a 360°, prezzo, e supporto software made by google. Grazie a qualche offerta è possibile portarselo a casa anche a meno di 600 Euro.

Samsung Galaxy S22 invece è il più costoso con un prezzo di listino pari a 879€, preferibile per completezza, compattezza, aggiornamenti, fotocamere, meno per il processore e la GPU che ha qualche primo problema di incompatibilità. Visto il prezzo in discesa potrebbe essere preferibile Samsung Galaxy S21, dato anche il lungo supporto software che riceverà.

Se invece si vuole più sicurezza lato compatibilità con i giochi e prestazioni al vertice, Xiaomi 12 è preferibile grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dove, seppur non sia gestito benissimo, non scalda e risponde sempre con fermezza, il suo prezzo è di 799€.