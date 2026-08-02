Google sta lavorando per migliorare lo scanner dei documenti integrato in Files di Google, la propria app dedicata alla gestione dei file, pre-installata sugli smartphone Google Pixel e su tanti altri smartphone Android.

Sembra infatti che il team di sviluppo possa presto dotare questo scanner di una funzionalità che attualmente è già esistente ma confinata esclusivamente al “nuovo” scanner dei documenti di Google Drive. Scopriamo tutti i dettagli.

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Files di Google: ecco come migliorerà lo scanner dei documenti

Google Drive e Files di Google offrono la possibilità di scansionare documenti tramite la fotocamera dello smartphone, consentendo agli utenti di effettuare scansioni senza bisogno di dover rivolgersi ad app di terze parti.

Pur condividendo lo stesso design, distribuito in anteprima per la prima volta a dicembre 2025, i due scanner presentano una differenza sostanziale nell’ultimo passaggio, quello che precede il salvataggio del documento.

Su Google Drive è possibile scegliere se salvare il documento scansionato come PDF o immagine (formato JPEG); su Files, invece, il salvataggio avviene automaticamente in formato PDF (e i documenti vengono salvati al percorso “Memoria interna > Files by Google > Scanned“). Le cose però potrebbero cambiare.

Analizzando la versione 1.12100.954147356.0 dell’app Files di Google, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che il team di sviluppo ha già messo a punto (anche se risulta ancora nascosta) la pagina di anteprima che consente agli utenti in che formato salvare il documento scansionato (via Android Authority).

Considerando che lo scanner dell’app per la gestione di file e cartelle è sostanzialmente identico (nella forma e nel funzionamento) a quello di Google Drive, è piuttosto limitante il fatto che l’opzione per salvare i documenti scansionati come immagine sia limitato a quest’ultimo. Purtroppo non è ancora chiaro quando possa essere distribuita questa novità.

Come scaricare o aggiornare l’app

Files by Google può essere aggiornata (o scaricata) tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite un tap sul il badge sottostante: a quel punto vi basterà selezionare “Aggiorna” (o “Installa”).

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Files by Google, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).