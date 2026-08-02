Google lavora senza sosta per migliorare l’esperienza utente con le proprie app e negli ultimi giorni sono emerse alcune novità in lavorazione per due delle app più popolari sui dispositivi Android: parliamo di Google Keep e Google Messaggi.

L’app multi-piattaforma che permette di creare, modificare e condividere note, liste e promemoria attende novità nell’interfaccia utente delle note. L’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e sugli smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria, invece, attende novità all’interfaccia utente e al funzionamento della ricerca interna. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Keep attende alcune modifiche alla UI delle note

Su Google Keep potrebbero prossimamente arrivare alcune modifiche all’interfaccia utente interna alle note, attualmente in fase di test nascosto, che sono state avvistate con la versione 5.26.301.00.90 dell’app (via Android Authority).

Nello specifico, le modifiche dovrebbero investire la barra degli strumenti presente in fondo alla pagina di una nota: a differenza della versione attuale (prima immagine della seguente galleria), il pulsante “Aggiungi” (quello con il +) dovrebbe essere trasformato in una pillola ovale con sfondo colorato; in aggiunta, l’icona per cambiare lo sfondo della nota dovrebbe essere sostituita dall’icona per attivare le Caselle di controllo (seconda immagine).

Conseguentemente a queste modifiche, dovrebbe poi cambiare il menù “Aggiungi” che, rispetto alla versione attuale (prima immagine della galleria sottostante), in futuro potrebbe presentare otto voci (seconda immagine).

A quelle esistenti (“Scatta foto”, “Aggiungi immagine”, “Registrazione”, “Disegno” e “Caselle di controllo”) dovrebbe essere rimossa “Caselle di controllo”, sostituita da “Sfondo”; verranno invece aggiunte “Promemoria” (attualmente presente in alto), “Etichette” e “Collaboratore” (attualmente presenti nel menù con i tre pallini in basso a destra).

Considerando che alcune opzioni sembrano avere un duplicato in questa nuova interfaccia (che ricordiamo essere ancora in fase di sviluppo), potrebbero esserci ulteriori modifiche prima della versione definitiva. Non è ancora chiaro quando questa possa essere distribuita agli utenti.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Keep

Per scaricare o aggiornare l’app Google Keep: note ed elenchi su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

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Google Messaggi: possibili modifiche in arrivo per la ricerca interna

Anche per Google Messaggi ci sono novità in lavorazione, nascoste all’interno della versione 20260727_03_RC00 beta dell’app, che dovrebbero modificare l’esperienza utente con la ricerca interna all’app di messaggistica (via Android Authority).

Sembra che Google stia valutando la possibilità di spostare in basso la barra di ricerca, rendendola più semplice da raggiungere con una sola mano. La seguente galleria d’immagini mette a confronto la situazione attuale (prima immagine) con la soluzione che potrebbe arrivare prossimamente (seconda immagine).

Come avrete potuto notare, l’unica differenza non è la posizione della barra di ricerca: il team di sviluppo dovrebbe infatti rimuovere i pulsanti che fungono da filtro per la tipologia di contenuti da ricercare con delle sezioni di anteprima per i contenuti (nell’immagine sono visibili “Immagini”, “Video” e “Link”).

Un altro miglioramento si dovrebbe concretizzare nella schermata dei risultati di ricerca. Nella versione attuale (prima immagine della galleria sottostante), qualsiasi ricerca restituisce un elenco di risultati con il termine che l’utente ha cercato che viene evidenziato nel risultato stesso.

Nella versione in fase di sviluppo (seconda immagine), invece, i risultati di ricerca verranno suddivisi ad esempio in Chat e Messaggi, con anteprime più grandi (e ben visibili) per quei messaggi che contengono il termine cercato dall’utente.

Non è ancora chiaro se e quando Google possa decidere di implementare queste novità nell’app Google Messaggi: le prossime versioni beta dell’app potrebbero darci maggiori indicazioni, specie nel caso in cui il team di sviluppo dovesse decidere di avviare una fase di test con alcuni beta tester.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel ca so in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).