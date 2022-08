Abbiamo sicuramente tutti sotto gli occhi l’esponenziale crescita di Xiaomi negli ultimi anni, da noi è passata dall’essere il classico brand di “cinesoni”, al vendere dispositivi con un ottimo rapporto qualità prezzo, fino a diventare uno dei marchi più noti e apprezzati dai consumatori (con il conseguente aumento dei prezzi dei dispositivi). Uno dei punti di forza che sicuramente hanno contribuito alla crescita del colosso è rappresentata dalla sua poliedricità, il brand infatti molto più di altri produce e commercializza una varietà di prodotti differenti, anche grazie alla sua politica che consiste nell’inglobare piccole aziende per acquisirne il know how, per poi aiutarle a commercializzare i prodotti sotto la sua ala protettrice.

Oggi vi parliamo di un ulteriore passo avanti compiuto da Xiaomi, che sul suo sito ufficiale ha pubblicato il rapporto trimestrale sui risultati finanziari e sulla quota di mercato del secondo trimestre 2022, annunciando al mondo di essere il secondo marchio di smartphone più popolare in Europa.

Xiaomi scalza Apple e diventa il secondo brand di smartphone più popolare in Europa

C’è sicuramente grande euforia e soddisfazione in casa Xiaomi, il brand ha costantemente visto crescere la propria quota di mercato a livello globale nel corso degli anni; nell’ultimo rapporto la società afferma di aver raggiunto, a partire dal secondo trimestre 2022, la quota del 21,7% di tutte le spedizioni di smartphone nel mercato europeo, aggiudicandosi così il secondo posto dietro Samsung e davanti a Apple.

A livello globale, sempre per quanto riguarda il trimestre in questione, Xiaomi si classifica al 3° posto su 55 mercati per quanto riguarda le spedizioni di smartphone, registrando una crescita trimestrale della propria quota di mercato in Medio Oriente, Europa, America latina, sud est asiatico e Africa.

Ovviamente a beneficiare dell’attuale situazione sono anche le entrate finanziarie del brand, i proventi derivanti dai mercati esteri rappresentano infatti il 48,4% delle entrate totali della società, contribuendo a ridurre la dipendenza dell’azienda dal mercato interno cinese; nel secondo trimestre 2022 Xiaomi ha registrato 4,95 miliardi di dollari di entrate dai mercati esteri.

A riprova della sempre maggior notorietà del marchio, ad agosto Xiaomi è stata nominata per il quarto anno consecutivo nell’elenco Fortune Global 500 classificandosi al 266° posto, avanzando di 72 posizioni rispetto all’anno precedente, traguardo che l’azienda ha ovviamente intenzione di migliorare ulteriormente con il passare del tempo. Un altro aspetto che ha sicuramente contribuito a tutto ciò è rappresentato anche dalle collaborazioni del brand che, come tutti sappiamo, ha recentemente avviato una collaborazione con Leica per dotare i propri smartphone di punta di una marcia in più nel comparto fotografico.

Insomma Xiaomi non sembra intenzionata a fermarsi, né tantomeno ad adagiarsi sugli allori, pianificando di continuare la propria crescita per arrivare un giorno a scalzare Samsung dalla prima posizione; è una strada tutta in salita e non facile da percorrere, lungo la quale in molti hanno già fallito, l’importante è non fare passi falsi (vero Huawei?).

Potrebbe interessarti anche: Continuano gli Xiaomi Days con sconto del 20% su tanti prodotti