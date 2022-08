Nuova promozione Realme su Amazon: offerte su smartphone, cuffie e non solo

Una nuova settimana, la quarta del mese di agosto 2022, si è aperta all’insegna delle offerte online e naturalmente è Amazon a prendersi il centro della scena, con una nuova promozione monomarca che questa volta tocca Realme e coinvolge vari prodotti dell’ecosistema del produttore cinese, partendo ovviamente dagli smartphone e arrivando alle cuffie true wireless e non solo.

Nel ricordarvi che — a proposito di promozioni monomarca — sono ancora attivi gli Xiaomi Days su eBay e che proprio su Amazon sono ancora disponibili le offerte sugli smartphone HONOR e quelle sui tablet Lenovo, andiamo a scoprire queste nuove proposte.

Offerte Realme su Amazon

Come per quelle poc’anzi ricordate, anche per questa nuova promozione ci muoviamo tra le offerte di Amazon, che nel caso di specie riguardano dei prodotti Realme, più precisamente quattro smartphone, due modelli di cuffie senza fili e un robot aspirapolvere. Tutti i prodotti di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Gli sconti vanno da un minimo del 9% a un massimo del 18%.

Partiamo dalle offerte relative agli smartphone:

Realme GT Neo 3T è arrivato sul mercato italiano in coppia con il fratello GT Neo 3 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) lo scorso mese di giugno e viene ora proposto al prezzo di 429,99 euro, con uno sconto del 9%, pari a 40 euro, rispetto al prezzo di listino di 469,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo modello su Amazon. La versione in offerta è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, in colorazione Shade Black. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Realme GT Neo 3T 8 GB + 256 GB Shade Black a 429,99 euro

Realme Narzo 50i Prime è una proposta adatta agli utenti meno esigenti e soprattutto intenzionati a spendere il meno possibile per l’acquisto di un nuovo smartphone. Ufficializzato in Italia il mese scorso e subito coinvolto nel Prime Day di Amazon, Narzo 50i Prime è ora disponibile al prezzo (minimo storico) di 119,99 euro, con uno sconto del 14% (pari a 20 euro) rispetto al listino ufficiale di 139,99 euro. Il modello disponibile presenta 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna ed è nella colorazione Dark Blue. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Realme Narzo 50i Prima 3 GB + 32 GB Dark Blue a 119,99 euro

Realme Narzo 50A Prime è facilmente confondibile con il modello appena trattato per via del nome, ma è uno smartphone diverso ed è disponibile sul mercato dallo scorso mese di maggio. Adesso, il taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno è acquistabile su Amazon al prezzo minimo storico di 139,99 euro, scontato del 18% (pari a 30 euro) rispetto al listino ufficiale di 169,99 euro. Le colorazioni in offerta sono due, ecco i link diretti per acquistarle:

Acquista Realme Narzo 50A Prima 4 GB + 64 GB Flash Blue a 139,99 euro

Acquista Realme Narzo 50A Prima 4 GB + 64 GB Flash Black a 139,99 euro

Realme 9i è l’ultimo smartphone di questa selezione e, a dire il vero, si trova addirittura ad un prezzo più basso di quello pubblicizzato nella pagina della promozione: 178,47 euro per la colorazione Prism Black contro 199,99 euro di quella Prism Blue, nello stesso taglio 4 GB + 64 GB. Ecco il link diretto:

Acquista Realme 9i 4 GB + 64 GB Prism Black a 178,47 euro

Messi da parte gli smartphone, veniamo alle altre offerte disponibili:

