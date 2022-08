Arrivano gli Xiaomi Days e con questo coupon tutto scontato del 20%

Prende il via oggi, 18 agosto 2022, la nuova iniziativa promozionale Xiaomi Days valida sullo storico marketplace eBay e comprensiva di una lunghissima lista di offerte — su prodotti a marchio Xiaomi ma anche di altri brand facenti capo al colosso cinese — figlie dell’applicazione di un codice coupon valido per il 20% di sconto. Come per ogni promozione di questo tipo, sono previsti delle condizioni e dei termini ben precisi, che è importante andare a conoscere.

Promozione Xiaomi Days di eBay: informazioni utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che è possibile ottenere, dunque, è fondamentale premettere i dettagli essenziali della promozione de qua.

Innanzitutto, gli Xiaomi Days sono iniziati in data odierna e si concluderanno alle ore 23.59 del prossimo 31 agosto.

Secondariamente, occorre precisare che il codice coupon da utilizzare — inserendolo nel campo Aggiungi i coupon in fase di ordine, prima di completare l’acquisto con il pagamento — è XIAOMIFESTAGO22 e dà diritto ad uno sconto del 20% sul prezzo del prodotto selezionato. Lo sconto massimo che è possibile ottenere con un singolo utilizzo del codice coupon non può superare i 75 euro e ogni utente può effettuare non più di due utilizzi dello stesso; questo vuol dire che, nell’ambito di questa promozione, ciascun utente può ottenere uno sconto massimo complessivo pari a 150 euro.

Infine, occorre ricordare che è prevista una soglia di spesa minima di 15 euro e che il codice coupon è valido solo ed esclusivamente sui prodotti acquistati dalla pagina della promozione. Termini e condizioni complete della promozione, incluse le limitazioni del caso, possono essere consultate a questo link.

Offerte Xiaomi Days con codice coupon 20% (18–31 agosto)

Visti i dettagli della promozione, non ci resta che andare a scoprire i prodotti presenti nella pagina della promozione e le offerte più interessanti ottenibili nell’ambito dello sconfinato ecosistema Xiaomi. Tutti i prezzi che troverete riportati di seguito sono già comprensivi dello sconto e per vederli dovrete applicare il codice XIAOMIFESTAGO22.

Ecco le offerte più interessanti:

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere consultate al link sottostante:

Offerte Xiaomi Days con codice coupon 20% (18–31 agosto)

Se tra le offerte appena illustrate non avete trovato quelle giuste per voi, non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata a tutte le offerte sul mondo Android.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi | migliori smartphone Redmi e POCO