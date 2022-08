Gli utenti a caccia di offerte sanno bene che ogni giorno vale la pena di farsi un giro su Amazon, in quanto qualche occasione non manca mai e quest’oggi, in particolare, sono gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet Android a dover leggere con attenzione quanto segue: diversi modelli di tablet a marchio Lenovo, incluso il Tab P11 5G, sono in offerta nel momento in cui scriviamo, con sconti che sfiorano anche il 30%.

Negli ultimi giorni abbiamo portato alla vostra attenzione varie offerte valide per l’acquisto di smartphone Android, dagli Xiaomi Days partiti il 18 agosto agli sconti entro la soglia dei 300 euro selezionati tra gli Imperdibili di eBay, fino alla promozione monomarca HONOR ancora attiva e ai minimi storici raggiunti da quattro modelli. Oggi, invece, cambiamo genere e guardiamo al mondo dei tablet.

Offerte Amazon per Lenovo Tab P11 5G e altri

Per questa selezione, ci muoviamo ancora una volta tra le proposte di Amazon e più precisamente nell’ambito di una promozione monomarca su tablet Lenovo. Le seguenti offerte sono accomunate da alcuni dettagli chiave: tutti i prodotti di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e ottimo servizio clienti. Soltanto in un caso di tratta di un minimo storico, ma tutti gli altri prezzi sono ugualmente interessanti. Ecco tutti i modelli in offerta.

Lenovo Tab P11 viene proposto al prezzo di 249 euro al posto di 349 euro, con uno sconto del 29% (pari a 100 euro). Il modello in offerta è in colorazione Slate Grey e nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD fino a 1 TB). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Lenovo Tab P11 4 GB + 64 GB Slate Grey a 249 euro

Lenovo Tab P11 5G è sicuramente il più interessante di tutta questa selezione: arrivato anche in Italia lo scorso mese di febbraio, ve lo abbiamo presentato in dettaglio nella nostra recensione in coppia con l’ancora più ambizioso Lenovo P12 Pro. Non si tratta di un tablet economico, ma grazie allo sconto di 100 euro (17%) il suo prezzo di listino di 599 euro viene ridotto a 499 euro. Il modello in offerta è in colorazione Modernist Teal (Esclusiva Amazon) e il taglio di memoria comprende 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espansibile fino a 1 TB. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Lenovo Tab P11 5G 8 GB + 256 GB Modernist Teal – Esclusiva Amazon a 499 euro

Gli utenti con a disposizione un budget più ridotto potrebbero guardare con più interesse al modello Lenovo Tab M10 Fhd Plus di seconda generazione, che qui viene proposto al prezzo di 229 euro, con uno sconto del 18% (50 euro) rispetto al precedente di 279 euro. Il modello scontato è quello con 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e connettività LTE. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Lenovo Tab M10 Fhd Plus 2nd Gen 4 GB + 128 GB LTE, Grigio Ferro a 229 euro

Chiudiamo con due proposte che vedono il tablet in abbinamento ad un accessorio dedicato: Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus con la Smart Docking Alexa e Lenovo Tab P11 con la Smart Charging Station 2. Il primo è in offerta a 199 euro, scontato del 20% rispetto ai 249 euro prima richiesti, mentre il secondo è acquistabile a 299 euro, con uno sconto del 25% (100 euro) rispetto al prezzo precedente di 399 euro. Ecco i link diretti per acquistarli:

Acquista Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (4 GB + 64 GB, Platinum Grey) + Smart Docking Alexa a 199 euro

Lenovo Tab P11 (LTE, 4 GB + 64 GB, Slate Grey) + Smart Charging Station 2 a 299 euro

