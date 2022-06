Come anticipato i giorni scorsi, quest’oggi Realme presenta anche per il mercato italiano i suoi due nuovi smartphone Android di fascia media: si tratta di Realme GT NEO 3 e di Realme GT NEO 3T, che abbiamo iniziato a scoprire in Cina lo scorso mese di marzo e ieri in Indonesia. Entrambi spiccano soprattutto per la ricarica estremamente rapida, da 80 W o da addirittura 150 W: andiamo a scoprire tutto.

Realme GT NEO 3 e GT NEO 3T sbarcano anche in Italia con ricariche fino a 150 W

Iniziamo da Realme GT NEO 3 e dalla sua ricarica rapida da record. Il nuovo smartphone Android sarà lanciato in due versioni, con batterie e velocità di ricarica differenti: una con batteria da 5000 mAh e ricarica SuperDart da 80 W, e una con batteria da 4500 mAh e ricarica UltraDart da ben 150 W.

Grazie a quest’ultima il dispositivo è in grado di ricaricarsi fino al 50% in soli 5 minuti e fino al 100% in meno di 15 minuti. Se siete preoccupati per la sicurezza e la durabilità nel tempo, sappiate che la casa cinese ha integrato 38 livelli di protezione e assicura una durevolezza doppia rispetto agli standard industriali (oltre l’80% di salute dopo 1600 cicli); ha ottenuto anche la certificazione TÜV Rheinland come “Safe Fast-Charge System”.

Lo smartphone è il primo alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100 in Europa: basato su un processo produttivo a 5 nm di TSMC, presenta quattro core Cortex-A78 da 2,85 GHz e quattro A55 da 2,0 GHz. La grafica e le immagini appaiono fluide e di alta qualità grazie al chip indipendente dedicato al display, che offre velocità di fotogrammi più elevate, giochi senza lag e algoritmi avanzati per il frame rate e un consumo energetico ridotto. La traiettoria del movimento degli oggetti viene stimata attraverso il processore dedicato e l’algoritmo, e viene aggiunto un fotogramma di compensazione del movimento tra due fotogrammi. A livello di memorie abbiamo 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno.

Lo schermo è un AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, certificazione HDR10+ e uno screen-to-body ratio del 94,2% (le cornici misurano 1,48 x 1,84 x 2,37 mm).

Il comparto fotografico è costituito da un totale di quattro sensori: sul retro abbiamo il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), il sensore ultra-grandangolare da 8 MP (119° di FoV) e il sensore macro da 2 MP (per scatti ravvicinati a 4 cm), mentre per i selfie è disponibile un sensore Samsung da 16 MP. Lo smartphone integra la ProLight Imaging Technology per gli scatti notturni, che risultano più nitidi e luminosi, ma anche la modalità Street Photography con acquisizione rapida, messa a fuoco intelligente e diversi filtri per le foto “cittadine”.

Ecco la scheda tecnica completa di Realme GT NEO 3:

display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080), refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 8100 con GPU Mali-G510 MC6

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.88) con OIS, ultra grandangolare da 8 MP (f/2.25) e macro da 2 MP

fotocamera frontale da 16 MP con sensore Samsung S5K3P9 (apertura f/2.45)

sensore di impronte digitali integrato nel display con possibilità di monitoraggio della frequenza cardiaca

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida UltraDart da 150 W, oppure da 5000 mAh con ricarica rapida SuperDart da 80 W

Android 12 con realme UI 3.0

dimensioni: 163,3 x 75,6 x 8,2 mm, peso di 188 g

Lo smartphone viene proposto sul mercato con un design ispirato alla velocità (Legend Racing Design): le colorazioni sono tre e prendono il nome di Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black.

Realme GT Neo 3T riprende in parte le specifiche viste sul Realme GT Neo 2 lanciato lo scorso novembre, tra le quali il SoC Qualcomm Snapdragon 870 con CPU octa core. Rispetto a quest’ultimo offre una ricarica SuperDart più rapida, passando da 65 a 80 W tramite cavo. Questa consente di ricaricare la batteria da 5000 mAh del 50% in 12 minuti.

A bordo un display AMOLED E4 a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, una luminosità di picco di 1300 nit e sensore per le impronte integrato. Lo smartphone mette a disposizione una tripla fotocamera con AI di cui una principale da 64 MP, una da 8 MP con obiettivo ultra-grandangolare da 119° di FoV e una da 2 MP per gli scatti macro da 4 cm. Come il fratello qui sopra, è dotato di modalità Street Photography. Per i selfie c’è il sensore da 16 MP integrato nel piccolo foro dello schermo.

La connettività comprende 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C, mentre il comparto audio offre altoparlanti stereo e il supporto a Dolby Atmos e ad Hi-Res Audio.

Ecco la scheda tecnica completa di Realme GT NEO 3T:

display AMOLED E4 da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+, HDR10+, luminosità fino a 1.300 nit e sensore d’impronte integrato

processore Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650

8 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.79), sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera frontale da 16 MP

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W

Android 12 con realme UI 3.0

dimensioni: 162,9 x 75,8 x 8,65 mm, peso di 194,5 g

Il design è anche in questo caso ispirato al mondo racing: nelle colorazioni Dash Yellow e Drifting White offre una scocca posteriore con una trama che ricorda la bandiera a scacchi. I fan di Dragon Ball saranno sicuramente entusiasti di sapere che dall’8 luglio 2022 sarà commercializzata una particolare versione, che prenderà il nome di Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition: potrà contare su sfondi e icone personalizzati e su una scocca posteriore a tema che ricorda la tuta di Goku.

Prezzi e uscita di Realme GT NEO 3 e GT NEO 3T in Italia

Realme GT NEO 3 sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 15 giugno 2022 nelle colorazioni Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black in promozione fino al 22 giugno ai seguenti prezzi:

8-256 GB con ricarica da 80 W a 549,99 euro (anziché 599,99)

12-256 GB con ricarica da 150 W a 649,99 euro (anziché 699,99)

Realme GT NEO 3T sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 15 giugno 2022 in promozione fino al 22 ai seguenti prezzi:

8-128 GB a 399,99 euro (anziché 429,99 euro)

8-256 GB in promozione a 429,99 euro (anziché 469,99 euro)

