Molti di voi avranno sentito parlare della GCam, una popolare mod della Google Fotocamera che porta le capacità fotografiche degli smartphone della serie Pixel del colosso di Mountain View su tutti gli smartphone Android compatibili. Recentemente è stata pubblicata una nuova versione della mod, chiamata GCam 8.5.300, che consente di sfruttare gli algoritmi fotografici dei più recenti Pixel su molti altri dispositivi.

Gli smartphone della serie Pixel di Google, infatti, sono da sempre smartphone in grado di catturare scatti straordinari ma senza l’ausilio di un hardware particolare o troppo prestante: sebbene con Pixel 6 Pro le cose siano cambiate lato hardware, anche con i vecchi Google Pixel 4 e Pixel 5 è possibile raggiungere ottimi livelli, tutto grazie alla Fotocamera Google (una delle migliori app fotocamera Android, se non la migliore) che può contare su algoritmi di imaging avanzati, supporto all’HDR+ e tante altre chicche.

Cosa è GCam, la Fotocamera Google per tutti

La Fotocamera Google è, ad oggi, uno dei principali punti di forza tra gli smartphone Made by Google, capace di donare agli utenti fotografie degne di nota grazie agli algoritmi fotografici di cui è pervasa, a prescindere dall’hardware fotografico a disposizione.

Il team di sviluppo del colosso di Mountain View continua incessantemente a migliorare i propri algoritmi fotografici, a prescindere dai sensori di cui sono dotati i propri smartphone: dal momento che sul Google Pixel 6 Pro è debuttato il teleobiettivo, ci aspettiamo miglioramenti anche in quel senso nei prossimi aggiornamenti dell’app. L’hardware a disposizione sui Pixel 7 e Pixel 7 Pro non dovrebbe differire rispetto a quello dei predecessori ma gli ulteriori affinamenti agli algoritmi potrebbero ulteriormente migliorare le prestazioni in termini di qualità degli scatti.

Con l’obiettivo di sfruttare i potenti algoritmi fotografici targati Google su altri dispositivi Android, alcuni sviluppatori hanno iniziato a compilare alcune mod per portare la Fotocamera Google, nota come GCam tra i membri più affezionati delle community, su dispositivi che non fanno parte della gamma Pixel.

La GCam, sempre più ottimizzata, aggiornata e affidabile, oggi è (quasi) pienamente compatibile con molti dispositivi di terze parti tra cui Xiaomi, OnePlus e tanti altri. Il fatto che dietro il progetto vi siano tanti sviluppatori, fa sì che esistano tantissime versioni della GCam, ciascuna ottimizzata per un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi.

In generale, comunque sia, tutti gli sviluppatori della GCam stanno lavorando per realizzare una mod con compatibilità universale: probabilmente, a quel punto, non tutte le funzionalità saranno disponibili su ogni dispositivo ma le opzioni principali, come l’HDR avanzato, tendono a funzionare ovunque.

Novità della GCam 8.5.300

La più recente versione di questa popolare mod è la GCam 8.5.300, pubblicata ancora in beta dallo sviluppatore BSG e datata 14 agosto 2022: il codice di versione completo è MGC_8.5.300_A10_V8, sintomo di un percorso di sviluppo corposo (iniziato con la V1 dello scorso 5 luglio). La build in beta pubblica, tuttavia, è quella contrassegnata con la V5.

Il registro delle modifiche della GCam 8.5.300 V5 recita quanto segue:

Aggiunti “ID sessione” per le modalità foto e “Anteprima GL” alle impostazioni (necessari per “scatto migliore” e “tracciamento della messa a fuoco” per funzionare sui dispositivi con hard level = PIENO).

Risolti problemi di compatibilità su alcuni dispositivi.

Risolti bug trovati nelle modifiche.

Prima di procedere con le istruzioni su come installare la più recente mod su dispositivi Android non Pixel, va detto che la GCam 8.5.300 è stata testata (ed è funzionante) sui seguenti dispositivi: OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung Galaxy S21 Ultra, Poco X2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone, POCO X3 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 9 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, tutti i Redmi Note 11 e tanti altri smartphone meno diffusi.

Come installare la mod sui dispositivi Android

Chi ha già familiarità con l’installazione di questa mod (o di altre mod) non avrà problemi ad effettuare questo aggiornamento, che è disponibile per quasi tutti gli smartphone Android.

Le principali restrizioni riguardanti la versione 8.5.300 della GCam sono legate al supporto dello smartphone all’API Camera2 e alla versione di Android che lo smartphone esegue: questa dovrà necessariamente essere almeno Android 10 (d’altronde, la GCam 8 di “base” non funzionava su dispositivi precedenti ad Android 9 Pie).

Di seguito ecco il procedimento per installare questa mod:

Dalla pagina dedicata alla GCam 8.5.300 dello sviluppatore BSG, scarica il pacchetto APK fornito (ribadiamo che si tratta di una build beta e quindi potrebbe contenere alcuni bug). Procedendo con l’installazione, verrà richiesto di consentire l’installazione dell’app da fonti esterne; è una cosa normale che accada, ma l’app è sicura). Una volta terminata l’installazione, nel launcher dello smartphone Android comparirà la nuova app Fotocamera Google che potrà essere aperta e utilizzata.

Gli utenti che eseguono versioni del sistema operativo precedenti ad Android 10 ma che desiderano comunque provare le potenzialità della Fotocamera Google sul proprio dispositivo, potranno rivolgersi alle vecchie versioni di questa mod, come la GCam 7.3, 7.2, 7.1 o qualsiasi altra mod compatibile con la versione software dello smartphone.

Esistono anche altre versioni specifiche, dispositivo per dispositivo di questa mod. Per maggiori informazioni, e per consultare tutte le mod disponibili, vi mandiamo al portale celsoavezedo.com, l’hub dei vari porting della Fotocamera Google, raggiungibile tramite questo link.

Potrebbe interessarti anche: Arriva il Material You all’interno di Google Fotocamera con la versione 8.6