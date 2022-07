Google Fotocamera è migliorata molto grazie a continui e mirati aggiornamenti nelle ultime settimane e adesso ce n’è un altro in roll out, con il numero di versione 8.6, che porta con sé un piccolo rinnovamento grafico qua e là all’interno dell’interfaccia.

Novità Google Fotocamera 8.6

Google Fotocamera, dunque, con la versione 8.6, in roll out attraverso il Google Play Store, abbraccia il Material You all’interno dell’interfaccia: le icone e i menù sono stati rivisti secondo le linee del Material You e i colori seguono quelli dinamici di sistema, così da adattarsi al resto dell’interfaccia del sistema operativo.

Download Google Fotocamera 8.6

L’aggiornamento 8.6 della Google Fotocamera è disponibile al download dal Google Play Store per i Google Pixel compatibili, tuttavia il roll out è graduale e ciò significa che potrebbero volerci alcuni giorni prima che sia disponibile per tutti quanti i modelli in circolazione; ovviamente su APKMirror c’è già l’APK pronta da scaricare e installare manualmente.