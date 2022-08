La serata di ieri è stata movimentata dall’annuncio un po’ a sorpresa, da parte di Google, del rilascio della versione stabile di Android 13 per tutti i dispositivi Google Pixel compatibili, ovvero dai Google Pixel 4 e Pixel 4 XL fino ai più recenti Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a.

Il rilascio, che procede gradualmente in queste ore, è stato accolto positivamente da tutti gli utenti della community, che erano alle prese con il mancato aggiornamento di agosto per i propri Pixel. Tuttavia, questo importante aggiornamento di sistema, sarà l’ultimo major update che il colosso di Mountain View metterà a disposizione dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Google Pixel 4: il termine del supporto è vicino

Non è di certo una novità, dal momento che l’argomento è sulla pubblica piazza ormai da mesi: con l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13, ricco di novità estetiche ma soprattutto sotto al cofano, disponibile da ieri sera (gradualmente) su tutti i Pixel compatibili, due smartphone Made by Google si avvicinano inesorabilmente al termine del loro supporto.

I dispositivi in questione sono Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, presentati nell’ottobre del 2019 con a bordo Android 10 e, secondo le politiche Google, con una politica di aggiornamenti software che li avrebbe portati (e supportati) fino ad Android 13, più precisamente fino all’ottobre del 2022, ormai dietro le porte.

Google, assieme a tutti i colossi del settore tecnologico, parla di sostenibilità ma non sembra fare molto affinché i propri dispositivi vengano supportati un po’ più a lungo: i major update, ovvero gli aggiornamenti che portano con sé una nuova versione del sistema operativo Android, rimangono ancorati a tre (e quindi spalmati su tre anni); nel caso specifico, i Pixel 4, nati con Android 10, hanno ricevuto Android 11 nel 2020, Android 12 nel 2021 e ora Android 13 nel 2022.

Sebbene non si tratti di due smartphone che hanno fatto la storia, fa comunque storcere il naso che due dispositivi ancora molto validi, supportati direttamente da Google, ci lascino così presto, specie considerando che produttori terzi come Samsung hanno prolungato, di molto, il supporto software dei propri smartphone, specie di quelli top gamma.

I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, tuttavia, riceveranno ancora degli aggiornamenti minori del sistema operativo, quanto meno in ottica sicurezza o per correggere eventuali bug, anche dopo il mese di ottobre, data di scadenza per il supporto. È molto improbabile, invece, che i due smartphone possano ricevere le funzionalità che verranno introdotte coi vari Pixel Feature Drop: finora, con la scadenza del supporto, i modelli sono stati fatti fuori da questa tipologia di aggiornamenti ma, come sempre, solo il tempo ci dirà se le cose rimarranno immutate o se Big G cambierà i propri piani.

Un hardware particolare, forse troppo per estendere il supporto

Al netto della politica sugli aggiornamenti messa in atto da Google, che prevede un supporto software che dura 3 anni e che, in linea di massima, corrisponde a tre aggiornamenti software importanti (ovvero tre versioni di Android), Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno un hardware particolare che, ancor di più, potrebbe avere spinto il colosso di Mountain View a non osare, prolungando il supporto.

I due smartphone, infatti, sono stati i primi e sono rimasti gli unici ad ospitare l’hardware legato a Project Soli, ospitando Motion Sense per il controllo tramite gesti e un hardware per lo sblocco col volto che comprende un sensore a infrarossi.

Sfortunatamente per Google, pochi sviluppatori hanno messo a punto app che sfruttassero appieno questo particolare hardware messo a disposizione dai Pixel 4: oltre alla particolarità in sé, avrà sicuramente influito il fatto che il Google Pixel 5, modello dell’anno successivo, non ospita a bordo né Motion Sense né, tantomeno, l’hardware dedicato.

Vedremo se, in futuro, Google deciderà di ampliare il periodo di supporto per i propri smartphone: il 2022 non è stato l’anno buono e i Google Pixel 4 ci salutano con l’arrivo di Android 13.

