Google ha in mente un aggiornamento di grossa portata per il suo Pixel Launcher con il passaggio ad Android 13 e, tra i potenziamenti previsti, figura anche la capacità di effettuare ricerche direttamente sul Google Play Store. Alla luce della centralità dell’argomento “ricerca” nell’esperienza d’uso degli utenti e negli affari del colosso di Mountain View, quest’ultimo ha pensato bene di rivolgersi direttamente ai primi per raccogliere i loro pareri sulla novità.

Google Pixel Launcher: come cambia la ricerca su Android 13

A partire dall’aggiornamento ad Android 13, Big G ha preso la decisione di unificare la barra di ricerca che sui Pixel occupa la parte bassa della schermata home con quella che appare nella porzione superiore dell’app drawer. La conseguenza di questa unificazione è presto detta: in forza di questa novità, gli utenti potranno godere della stessa esatta esperienza d’uso sia da una parte che dall’altra: sia da una posizione che dall’altra, potranno effettuare ricerche sul web, cercare applicazioni, scorciatoie di app e contatti.

Inoltre, nel caso in cui i termini impostati per la ricerca non permettessero di restituire risultati soddisfacenti, ci penserebbe direttamente Google Pixel Launcher a porre rimedio, offrendo all’utente la possibilità di spostare rapidamente la ricerca ed aprire le app di YouTube, Google Maps e Google Play Store, in aggiunta ad app Google e all’app Impostazioni del dispositivo.

D’altra parte, che Google avesse intenzione di intervenire sui risultati di ricerca con Android 13 non è certo notizia dell’ultima ora, ma è bene precisare come allo stato attuale non tutte le nuove funzioni siano già diffuse su tutti i dispositivi facenti parte del programma beta di Android 13. Insomma, il colosso di Mountain View sta sfruttando anche questa fase di test per mettere alla prova qualche nuova funzionalità prima di renderla disponibile per tutti.

Tra i test in corso, si segnala quello che mostra risultati di ricerca direttamente dal Google Play Store: la ricerca del nome di un’app non installata sul proprio device restituisce l’app disponibile sullo Store, con tanto di rating e nome dello sviluppatore. La ricerca diretta su Google Play non è ancora disponibile per tutti i beta tester: la fonte riferisce di aver rinvenuto la funzione su Google Pixel 6a (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), ma non a bordo di Google Pixel 4a. In aggiunta a questo, sul più nuovo Pixel 6a manca all’appello l’impostazione per abilitare la ricerca di Persone (contatti + conversazioni).

Naturalmente, tutta questa incertezza dovrebbe venire meno una volta ultimati i test necessari e con il rilascio della versione stabile della nuova versione del robottino verde.

Barra di Ricerca: Google vuole la vostra opinione

Come si accennava in apertura, Google tiene chiaramente molto a questa funzione e, onde evitare di commettere errori, ha deciso di sfruttare tutti gli strumenti di cui dispone per raccogliere i feedback degli utenti e calibrare al meglio la decisione finale.

Questa volta, Big G ha sfruttato Google Opinion Rewards, l’app che permette di rispondere a brevi sondaggi e guadagnare del credito da spendere sul Play Store. Sebbene ciò non sia esplicitato, si presume che dietro i sondaggi sottoposti ad alcuni utenti ci sia proprio Google. Una domanda chiede se l’utente abbia recentemente usato la barra di ricerca della home per trovare contenuti sul dispositivo; un’altra domanda attiene all’obiettivo alla base della ricerca dell’utente e propone le seguenti opzioni:

Find or manage phone settings

Find or browse content on an app

Find a person’s contact information

Find content on the web

Take an action on app (e.g. send text)

An app not installed on my phone

Other (please specify).

Un ulteriore quesito vuole sapere se l’utente abbia apprezzato o meno il fatto di trovare negli stessi risultati di ricerca sia applicazioni che risultati web.

