L’arrivo di Android 13 porterà delle novità interessanti anche per Google Pixel Launcher, che, come vi avevamo già anticipato, vedrà un rinnovamento delle funzioni di ricerca; in attesa che quei cambiamenti vengano implementati, un primo assaggio delle novità arriva direttamente dall’app Google.

Ricerca cambia volto su app Google (solo Android 13)

Il rinnovamento è stato scorto per la prima volta in seguito all’installazione delle versione 13.20 beta di app Google: aprendo l’applicazione ed eseguendo un tap sul campo Ricerca, è possibile notare una nuova lista dei suggerimenti con completamento automatico e cronologia/query precedenti. Per la verità, non si tratta di un rinnovamento strettamente legato alla nuova versione beta dell’app, bensì di un test A/B la cui diffusione non è ancora particolarmente ampia.

Come potete vedere dagli screenshot di confronto riportati di seguito, il nuovo design favorisce senza dubbio la chiarezza, poiché ogni singolo suggerimento è inserito in una card separata (solo la prima e l’ultima hanno due ancoli arrotondati). L’icona sulla sinistra che permette di distinguere i suggerimenti dalla cronologia è a sua volta posizionata in un cerchio, con i singoli risultati che occupano un po’ di spazio in più. Il design precedente era rimasto inalterato per anni, per cui questo cambiamento, maggiormente in linea coi dettami del Material You tanto caro a Google, è opportuno e sembra andare nella giusta direzione di semplificare le interazioni da parte degli utenti.

Questo nuovo design verrà riproposto anche su Google Pixel Launcher per la ricerca sul dispositivo.

Come aggiornare app Google

App Google beta versione 13.20 è già disponibile al download sul Google Play Store tramite il badge sottostante, per il canale stabile se ne riparlerà con ogni probabilità la prossima settimana. È bene ribadire che quello esaminato è un cambiamento oggetto di un test A/B, dunque l’installazione della versione citata non ne garantisce la presenza; inoltre, la novità è visibile solo su Android 13, nessun cambiamento è stato notato su Android 12 e versioni precedenti.

