Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro iniziano ad abbracciare svariate custom ROM, vero toccasana per gli appassionati del modding o per coloro che, semplicemente, si sono stancati della impossibilità di cambiare la ROM ufficiale proposta direttamente da Google per i propri smartphone.

Il proliferare delle prima custom ROM per i due top gamma 2021 del colosso di Mountain View si sta concretizzando a parecchi mesi di distanza dal loro lancio effettivo ma le ragioni di queste tempistiche sono quasi certamente da attribuire al SoC che equipaggia i due smartphone.

Per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro è tempo di personalizzazione

All’interno del panorama Android, i top di gamma di casa Google costituiscono costantemente una delle più valide alternative presenti: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono i primi due smartphone del nuovo corso del colosso di Mountain View, che ha deciso di mettersi in proprio per la progettazione e realizzazione del SoC che equipaggia i due smartphone. Nel corso dei mesi, sono serviti numerosi aggiornamenti software che, volta dopo volta, hanno sempre più affinato e liberato le potenzialità dei due dispositivi, capaci solo adesso di raggiungere la quasi completa maturità.

Molti utenti, tuttavia, hanno mostrato una certa preoccupazione in merito alle possibilità di personalizzazione profonda dei due smartphone proprio a causa del SoC che ritroviamo a bordo, ovvero il Google Tensor GS101, primo nato della casa e arrivato relativamente da poco tra le mani degli sviluppatori più accaniti, a differenza dei più comuni e diffusi SoC targati Qualcomm, MediaTek o Samsung.

Gli sviluppatori hanno avuto ormai parecchio tempo per potere analizzare a fondo e comprendere la nuova piattaforma e per potere quindi creare delle ROM adeguate per i Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: coloro che hanno bramato l’arrivo di una custom ROM per i due smartphone, potranno ora gioire perché le alternative sono davvero molte.

Ecco le ROM personalizzate per gli attuali top gamma di Big G

Nel seguito vi riportiamo tutte le ROM personalizzate che sono state rese finora disponibili per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Va sottolineato, tuttavia, che installare una custom ROM non è proprio un’operazione da fare a cuor leggero: si tratta di operazione delicata e che necessita dello sblocco del bootloader prima di potere procedere e apportare modifiche al software installato su uno smartphone.

LineageOS 19

Molti conosceranno la LineageOS, una tra le ROM più apprezzate e popolari del panorama Android, capace di essere compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo e che ora arriva anche sui dispositivi della gamma Pixel 6, anche se non proprio per vie ufficiali. Nello specifico, su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro potrà essere flashata una delle due build “Unofficial” (non ufficiali, non cucinate dal team di sviluppo ufficiale della ROM) della LineageOS 19 basata su Android 12, ROM che sembrano comunque funzionare alla perfezione, al netto di qualche bug minore. Per farlo, basterà seguire le istruzioni contenute all’interno dei thread presenti sul forum di XDA.

LineageOS 19 Unofficial per Google Pixel 6 Pro sviluppata dal membro Senior di XDA “alvin14”

LineageOS 19 Unofficial per Google Pixel 6/Pixel 6 Pro sviluppata dal membro di XDA “neelchauhan”

Pixel Experience 12

La Pixel Experience è un’altra conosciutissima custom ROM nel panorama Android, nata per portare sui dispositivi nei quali viene installata l’esperienza utente degli smartphone Made by Google unita alla leggerezza di una ROM che punta all’essenziale. Anche in questo caso, la ROM è stata cucinata per vie non ufficiali e per il solo modello di punta della gamma: il team di XDA sottolinea che la build, essendo non ufficiale, potrebbe non godere di alcune funzionalità o potrebbe presentare alcuni problemi di gioventù.

Pixel Experience 12 Unofficial per Google Pixel 6 Pro sviluppata dal membro senior di XDA “alvin14”

DerpFest 12

Questa è la ROM che fa al caso degli amanti di Android Stock, dal momento che va ad aggiungere piccole modifiche e correzioni alla classica AOSP di Android 12. È segnalato che la ROM, che stavolta arriva per vie ufficiali, il cui elenco completo delle funzionalità è presente nel thread linkato qui sotto, potrebbe presentare problemi di compatibilità con alcuni kernel personalizzati: pertanto, si consiglia di flasharla solo nel caso in cui il vostro smartphone esegua il kernel predefinito.

DerpFest 12 Official per Google Pixel 6/ Pixel 6 Pro sviluppata dal membro senior di XDA “Hurt Copain”

Project Zephyrus

Arriviamo all’ultima custom ROM di questa rassegna. Project Zephyrus è una ROM che si concentra su un’interfaccia utente abbastanza pulita e che punta ad offrire prestazioni fluide: è basata sulla ProtonAOSP ma prende in prestito alcune funzionalità da altre ROM senza copiarle spudoratamente.

Project Zephyrus Official per Google Pixel 6/Pixel 6 Pro sviluppata dal membro senior di XDA “Hurt Copain”

Siamo certi che a tutte queste custom ROM per gli smartphone del colosso di Mountain View se ne aggiungeranno tante altre, dal momento che i SoC Google Tensor continuano a guadagnare quote di mercato e che stanno per arrivare nuovi dispositivi alimentati da piattaforme di questa tipologia: parliamo chiaramente di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, che arriveranno presto a fare compagnia ai tre membri attualmente nel portfolio smartphone dell’azienda, ovvero Pixel 6, Pixel 6 Pro e il più recente Pixel 6a. Intanto, gli smartphone di casa Google riabbracciano il mondo della personalizzazione.

